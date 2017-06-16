"Волшебный пендель" от Путина взбодрил чиновников

Во время прошедшей в четверг, 15 июня, прямой линии с президентом России Владимиром Путиным граждане страны рассказали главе государства об имеющихся у них проблемах. Президент пообещал разобраться. Сразу после этого чиновники на местах развили необычайную активность, принявшись работать над тем, на что ранее они по каким-то причинам не обращали должного внимания.

Так, жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на огромную мусорную свалку "Кучино", которая уже практически вплотную приблизилась к стоящим неподалеку многоквартирным домам. Глава государства в ответ заявил, что руководителю региона следует посетить это место. Путин пообещал решить проблему существующего уже более 50 лет полигона.

Сразу после этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на злополучную свалку, незамедлительно выехав туда с инспекцией. По его словам, закрыть полигон планировалось до 2021 года. "Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", – сказал Воробьев.





А в Забайкалье руководитель региона Наталья Жданова встретилась с одной из местных жительниц, которая во время прямой линии рассказала главе государства о том, что ей до сих пор негде жить после разрушительного пожара 2015 года, из-за которого она лишилась своего дома. По ее словам, предоставленное взамен старого жилье оказалось непригодным для проживания.

В ответ глава государства заявил, что Забайкальский край получил достаточное количество федеральных средств для переселения погорельцев. "Странно, что такая проблема остается", – отметил Путин. Сразу же после "волшебного пенделя" губернатор региона дала своей администрации неделю на решение проблемы женщины. Окончательное решение будет принято по итогам переговоров местных чиновников с жительницей края.

Отличились должностные лица и в Краснодаре. После прямой линии тамошние чиновники удивительно быстро отыскали три миллиарда рублей на капитальный ремонт местных дорог. Случилось это благодаря жалобе краснодарского студента Валерия Лебедева, который рассказал главе государства про плохое состояние дороги на одной из городских улиц.

Разительные перемены после прямой линии произошли и в соседнем Ставрополье, где одна из жительниц пострадавшего от паводка села Краснокумское пожаловалась президенту на отсутствие необходимой помощи от властей в деле восстановления жилища и хозяйства. Более того, с горечью заметила женщина, местные чиновники требуют с пострадавших дополнительные деньги за оформление справок для получения компенсации.





Владимир Путин возмутился происходящим, назвав сложившуюся ситуацию "бредом". Он потребовал от Генпрокуратуры провести надлежащую проверку действий тамошних должностных лиц, а от главы региона – немедленного отчета об использовании средств, выделенных из бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Реакция губернатора Ставрополья Владимира Владимирова не заставила себя ждать. Администрация края немедленно организовала встречу главы региона с жителями Краснокумского. Владимиров пообещал пострадавшим восстановить их жилье и хозяйство. "Пока последний человек не получит компенсацию, никакой срок не наступит. Женщине, сделавшей заявление, деньги уже переведены", – заявил он.

А в городе Апатиты Мурманской области следователи управления Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса "халатность" после звонка местной жительницы на прямую линию с президентом. По словам больной раком 24-летней девушки, врачи изначально поставили ей неправильный диагноз, из-за чего драгоценное время для лечения было упущено. Следователи немедленно организовали проверку. В данный момент устанавливаются личности медиков, которые могут быть привлечены к ответственности.





Хочется надеяться, что все выявленные в ходе общения с главой государства проблемы будут своевременно решены. Тем не менее, хотелось бы также, чтобы чиновники на местах проявляли большую ответственность и внимательнее относились к просьбам и нуждам людей, чтобы им не приходилось обращаться за помощью непосредственно к президенту.

Напомним, Владимир Путин в четверг, 15 июня, провел традиционную прямую линию, во время которой пообщался с россиянами о многих волнующих их проблемах. Всего мероприятие с главой государства длилось три часа и 56 минут.

За это время Путин ответил почти на 70 вопросов. Наибольшее количество вопросов – 35 – были посвящены социально-экономической тематике. Международная повестка затрагивалась семь раз, дважды говорили об экологии и четырежды – о внутренней политике. Кроме того, глава российского государства рассказал о своих детях и внуках.



