Путина поразили школьные поборы в Калмыкии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Алексеем Орловым напомнил ему обращения граждан во время недавней "Прямой линии" об отсутствии водоснабжения и незаконных поборах в школах региона. По словам главы государства, он еще никогда с таким не сталкивался.

"Вы упомянули про "Прямую линию". На "Прямую линию" обращаются люди, которые пока изменений не чувствуют, и таких у нас, к сожалению, еще очень много", – цитирует президента сайт Кремля. По его словам, это касается в том числе и Калмыкии.

Путин похвалил Орлова за открытие в регионе новой большой школы с бассейнами и залами для репетиций, призвав его не забывать про материальную базу учебных заведений. Вместе с тем глава государства с возмущением отметил, что обратившиеся к нему во время "Прямой линии" жители Калмыкии рассказали, что их заставляют сдавать деньги не только на питание, но и даже на покупку школьных парт. "Послушайте, когда заставляют покупать учебники – это уже нарушение закона, но купить парту – это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал", – сказал президент главе Калмыкии.

Орлов же поспешил заверить Путина, что немедленно отреагирует на ситуацию. Однако президент, не отрывая взгляд от губернатора, продолжил, заявив, что нужно все "самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать". Видите, я этим лично сам занимаюсь и Вас прошу заняться этим", – добавил Путин, на что Орлов ответил, что займется этими вопросами сразу по выходу из кабинета главы государства.





Напомним, традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоялась 15 июня. Граждане из разных субъектов рассказали президенту о своих проблемах. Президент пообещал разобраться. Сразу после этого чиновники на местах развили необычайную активность, принявшись заниматься указанными людьми вопросами.

Так, жители подмосковной Балашихи пожаловались Путину на гигантский мусорный полигон "Кучино". По их словам, свалка уже вплотную приблизилась к близлежащим домам. Местные жители попросили главу государства закрыть полигон. Президент в ответ заявил, что главе региона следует как можно скорее посетить это место.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев мгновенно отреагировал на ситуацию: не дожидаясь окончания "Прямой линии" он выехал с инспекцией на полигон. А уже спустя несколько дней власти региона объявили о его закрытии.





Небывалой активностью после "Прямой линии" отличились должностные лица и в Краснодаре. После прямой линии тамошние чиновники удивительно быстро отыскали три миллиарда рублей на капитальный ремонт местных дорог. Случилось это благодаря жалобе краснодарского студента Валерия Лебедева, который рассказал главе государства о плохом состоянии дороги одной из городских улиц.

Хочется надеяться, что все выявленные в ходе общения с главой государства проблемы будут рано или поздно решены. Однако хотелось бы также, чтобы чиновники на местах проявляли большую ответственность и внимательнее относились к просьбам и нуждам людей, чтобы тем не приходилось обращаться за помощью непосредственно к главе государства.

