Обманутые дольщики надеются на Володина

Спикер Госдумы потребовал возбуждения уголовных дел по фактам, когда застройщики собирали деньги с граждан, не имея разрешения на строительство. Это заявление Вячеслав Володин сделал в Саратове на встрече с руководством региона и его жителями.

Проблема обманутых дольщиков стала одной из главных тем поездки спикера Госдумы в Саратовскую область. Сейчас все депутаты в отпусках, но Вячеслав Володин решил отвлечься от отдыха и посвятить себя решению неотложных вопросов. Пообщаться с главой нижней палаты парламента пришли несколько сотен жителей, пострадавших от нечистоплотных застройщиков.

На встрече были и представители местных властей. Они озвучили вопиющие факты недобросовестных действий строительных компаний. К примеру, в доме №10 на улице Бардина в Саратове, который строила фирма "Феникс-С" – нулевая готовность, фактически здания нет. Стоимость строительства оценивается в 50 миллионов рублей, застройщику не хватает 34 миллиона рублей, причем деньги с граждан компания уже собрала.

"Мы можем классифицировать это как мошенничество? Давайте поговорим откровенно. Как можно собрать деньги с граждан под строительство дома, разрешение на которое не выдавалось. Вы понимаете, что произошло?" – спросил Володин и предложил решать вопрос поэтапно: выявить, по каким домам не было разрешения на строительство, а там, где разрешение было, рассмотреть, подходит ли произошедшее под страховой случай.





"Там, где нет фундамента, нет разрешения на строительство, но деньги с граждан собрали, нужно вмешиваться надзорным органам, и доводить до логического завершения", – приводит слова председателя Думы саратовское информагентство Free News-Volga.

Также Володин подчеркнул, что средства дольщиков должны быть максимально защищены: храниться строго в банке с государственным участием. Правомерно поднять вопрос, почему в некоторых случаях деньги оказались в проблемных банках, в результате чего все финансы бесследно исчезли.

"Когда есть запись, что разрешение не выдавалось, а деньги собраны, слово должен сказать прокурор области".

В завершение встречи Вячеслав Володин пообещал гражданам, что руководство Саратовской области будет проводить аналогичные встречи каждую неделю. Спикер вселил надежду, заявив о том, что и сам готов присутствовать на таких мероприятиях. "Мое плечо рядом. Если надо – буду каждый раз приезжать на эти совещания", – отметил политик. Очередная встреча запланирована уже на следующую неделю.





После встречи со спикером Госдумы ее участники поделились своими впечатлениями от общения. Дольщица из Балакова Надежда Новоселова сказала, что разговор с Вячеславом Володиным дает реальную, а не призрачную надежду на конкретное решение застарелой проблемы. "Очень обнадежило и то, что подобные встречи теперь станут регулярными. О нас точно не забудут. Это важно", – сказала женщина.

Председателя Саратовской региональной правозащитной организации "Защита" Наталью Караман порадовало, что спикер Госдумы занял принципиальную позицию по этому вопросу. "Видно, что он на стороне простых людей и готов им помочь не словами, а делом. Молодец, спросил со всех, во всем разобрался, вник в самую суть проблемы", – отметила правозащитница.





Ситуация с обманутыми дольщиками в Саратовской области особенно острая. В списках проблемных числится 25 объектов, из них 20 – по Саратову, два в Энгельсе и три – в Балакове. Без денег и квартир остались три тысячи семей. Чтобы завершить строительство всех домов, необходимо более 2,7 миллиарда рублей.

Госдума VII созыва всерьез взялась за решение проблем долевого строительства. В начале июля на Охотном ряду прошли парламентские слушания, посвященные этой теме. На них были приглашены эксперты, представители строительных компаний, региональные и федеральные чиновники и сами обманутые дольщики. Только по официальным данным, в России сейчас насчитывается около 45 тысяч человек, пострадавших от застройщиков, не выполнивших своих обязательств.





По итогам обстоятельного шестичасового общения была создана рабочая группа по решению проблем дольщиков. Вячеслав Володин предложил распространить эту практику и на регионы. По мнению председателя нижней палаты парламента, следует на местах обозначить существующие проблемы и создать дорожные карты, которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Региональные власти получили письма с подобными рекомендациями.