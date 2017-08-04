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Регионы

Житель Калининграда убил приятеля бутылкой

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В Калининграде задержан 32-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего 26-летнего приятеля, передает Flashnord. По версии следствия, мужчины вместе распивали спиртные напитки на улице Сержанта Карташева, когда между ними внезапно возникла ссора, поскольку молодому собутыльнику показалось, что старший товарищ наливает ему меньше, чем себе. В результате, как полагает следствие, обвиняемый несколько раз ударил свою жертву ногой по голове, а затем один раз – стеклянной бутылкой. После этого он ушел к себе домой и лег спать. Затем, вернувшись на место преступления и заметив, что приятель не подает признаков жизни, калининградец позвонил в скорую помощь. От полученных травм избитый молодой человек скончался в больнице.

4 августа 2017, 19:07

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