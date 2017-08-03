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Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Американские парламентарии перестали понимать собственную нацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме". По словам председателя нижней палаты парламента, вместо того, чтобы признаться себе и избирателям, что связь между ними потеряна, начинают придумываться разного рода санкции, ведется поиск каких-то хакеров, якобы повлиявших на результаты выборов президента США.
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Санкции нужны Белому дому, чтобы укрепить в сознании американского народа мысль о том, что Россия должна нести ответственность за ошибки американского истеблишмент. Об этом Вячеслав Володин заявил, отвечая на один из вопросов участников форума, проходящего в эти дни во Владимирской области.

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"Начинают придумывать санкции – для чего? Чтобы зафиксировать в сознании американцев, что именно по этой причине их Демократическая партия продула выборы, – сказал он. – Трампа не считали за кандидата, думали, что он проиграет. Ошиблись".

При этом, спикер Госдумы подчеркнул, что США так и не смогли доказать вмешательство Москвы в выборный процесс в Соединенных Штатах. Однако это не мешает им в течение нескольких месяцев "петь одну мантру", называя виновной в таком исходе выборов Россию. 

Фото: https://twitter.com/terrascientia

В этой ситуации, считает Вячеслав Володин, американским парламентариям надо предпринимать иные шаги. "Им нужно взять и сказать: мы потеряли связь с избирателями, их не слышим, пошли не тем путем. И сложить мандаты, – заявил он, – А в следующий раз они проиграют – они кого будут винить?"

Напомним, форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит с 27 июня по 20 августа. Его участниками станут порядка семи тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Образовательная программа поделена на семь тематических смен. В настоящее время для обсуждения актуальных вопросов на форуме собрались молодые парламентарии и политические лидеры, эта смена завершится 4 августа.

Автор: Денис Попов3 августа 2017, 12:39

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