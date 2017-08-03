Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты
Санкции нужны Белому дому, чтобы укрепить в сознании
американского народа мысль о том, что Россия должна нести ответственность за ошибки
американского истеблишмент. Об этом Вячеслав Володин заявил, отвечая на один из
вопросов участников форума, проходящего в эти дни во Владимирской области.
"Начинают придумывать санкции – для чего? Чтобы зафиксировать в сознании американцев, что именно по этой причине их Демократическая партия продула выборы, – сказал он. – Трампа не считали за кандидата, думали, что он проиграет. Ошиблись".
При этом, спикер Госдумы подчеркнул, что США так и не смогли доказать вмешательство Москвы в выборный процесс в Соединенных Штатах. Однако это не мешает им в течение нескольких месяцев "петь одну мантру", называя виновной в таком исходе выборов Россию.
В этой ситуации, считает Вячеслав Володин, американским
парламентариям надо предпринимать иные шаги. "Им нужно взять и сказать: мы
потеряли связь с избирателями, их не слышим, пошли не тем путем. И сложить
мандаты, – заявил он, – А в следующий раз они проиграют – они кого будут
винить?"
Напомним, форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит с 27 июня по 20 августа. Его участниками станут порядка семи тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Образовательная программа поделена на семь тематических смен. В настоящее время для обсуждения актуальных вопросов на форуме собрались молодые парламентарии и политические лидеры, эта смена завершится 4 августа.
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