В Приморье пропала группа туристов

В Приморском крае во время похода пропала группа туристов. Пять человек должны были прибыть к месту назначения 1 августа, но до сих пор не вышли на связь.
На поиски туристов были брошены силы МЧС, передает "Газета.ru". Среди пропавших – девочка 2007 года рождения, сообщили в ведомстве.
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