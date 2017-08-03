В Приморье пропала группа туристов

В Приморском крае во время похода пропала группа туристов. Пять человек должны были прибыть к месту назначения 1 августа, но до сих пор не вышли на связь.

На поиски туристов были брошены силы МЧС, передает "Газета.ru". Среди пропавших – девочка 2007 года рождения, сообщили в ведомстве.