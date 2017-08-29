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В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы

Кадр из сериала "Глухарь. Возвращение"
Начинающий видеоблогер, служащий участковым в подмосковной полиции, снял видеоинструкцию, как быстро закончить работу над всеми делами. Некорректным поведением участкового уже заинтересовалась служба собственной безопасности.
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"Сейчас я покажу, как за одну минуту исполнить все материалы, – начинает видеокурс подмосковный участковый Олег Лябин. "Аккуратно все складываем в одну стопочку, берем..." 

С этими словами участковый швыряет все бумаги в коридор. После этого видеоблогер и автор лайфхака для полицейских предлагает подписываться на его канал и ставить лайки.

Автор: Алексей Минин29 августа 2017, 20:39

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