В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы

Начинающий видеоблогер, служащий участковым в подмосковной полиции, снял видеоинструкцию, как быстро закончить работу над всеми делами. Некорректным поведением участкового уже заинтересовалась служба собственной безопасности.

"Сейчас я покажу, как за одну минуту исполнить все материалы, – начинает видеокурс подмосковный участковый Олег Лябин. "Аккуратно все складываем в одну стопочку, берем..."



С этими словами участковый швыряет все бумаги в коридор. После этого видеоблогер и автор лайфхака для полицейских предлагает подписываться на его канал и ставить лайки.