В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы
"Сейчас я покажу, как за одну минуту исполнить все материалы, – начинает видеокурс подмосковный участковый Олег Лябин. "Аккуратно все складываем в одну стопочку, берем..."
С этими словами участковый швыряет все бумаги в коридор. После этого видеоблогер и автор лайфхака для полицейских предлагает подписываться на его канал и ставить лайки.
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