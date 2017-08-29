Дело стрелков в ночном клубе Новгорода передано в суд

В Великом Новгороде в суд передано дело о стрельбе в ночном клубе, возбужденное в отношении двух братьев, передает Flashnord. По версии следствия, в ночь на 22 апреля 2017 года они повздорили с посетителями и охраной заведения "Метро". Тогда один из молодых людей открыл дверь в клуб, а второй выстрелил в проем из огнестрельного оружия. В результате один человек получил ранение стопы. Отмечается, что братья признали свою вину в преступлениях в полном объеме.