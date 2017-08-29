Под Самарой приговорили убийц жены полицейского

Приволжский окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в нападении на начальника полиции города Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его жену. Злоумышленников приговорили к тюрьме на срок от пяти до 24 лет, передает "Газета.ru". Преступление произошло в ночь на 11 декабря. Четверо местных жителей решили ограбить Вашуркина, заметив на его шее золотую цепочку. Ночью они ворвались в его квартиру и принялись избивать супругов. В какой-то момент один из нападавших заметил удостоверение полицейского и несколько раз ударил жертв обухом топора. От полученных травм жена начальника городского ОМВД скончалась.