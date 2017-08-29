Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией

На дороге около поселка Ныгда Аларского района Иркутской области пьяный 39-летний местный житель попытался на тракторе уйти от преследования ГИБДД, передает Life.ru. Погоня попала на видео. Сообщается, что в какой-то момент тракторист собрался пойти тараном на полицейскую машину, после чего инспекторы приняли решение открыть огонь по колесам.