Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией

На дороге около поселка Ныгда Аларского района Иркутской области пьяный 39-летний местный житель попытался на тракторе уйти от преследования ГИБДД, передает Life.ru. Погоня попала на видео. Сообщается, что в какой-то момент тракторист собрался пойти тараном на полицейскую машину, после чего инспекторы приняли решение открыть огонь по колесам.
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