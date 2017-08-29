Уральские бабушки самостоятельно отремонтировали дорогу

Пенсионерки из деревни Средний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области самостоятельно отремонтировали дорогу на Заречной улице своего населенного пункта, передает URA.RU. "Летом жители села собрались, покумекали и решили скинуться по 500 рублей на машину щебня. Даже 90-летняя Халида внесла свою долю", – рассказала одна из женщин. Получив материал, бабушки взялись за лопаты и разровняли дорогу.