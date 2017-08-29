В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых

Полицейские Мурманска в начале марта 2017 года получили информацию о том, что на территории Первомайского округа города работает "клуб знакомств для взрослых". На протяжении четырех месяцев сотрудники уголовного розыска наблюдали за его деятельностью, чтобы выявить организаторов бизнеса. После сбора доказательной базы была проведена специальная операция по задержанию подозреваемой – местной неработающей жительницы 1979 года рождения, передает Flashnord. Установлено, что к занятием проституцией она привлекла по меньшей мере 15 девушек. В бизнесе подозреваемая, как оказалось, уже длительное время и сама проводила отбор кандидаток на работу.