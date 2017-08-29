В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых

Липницкая завершила карьеру Убийство блогера в Москве Свадьба Шурыгиной Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Вторник 29 августа
Лента новостей
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:04
Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta
14:50
Беременная Ковальчук показала трогательное фото
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
14:10
Ученые приравняли сахар к кокаину
13:49
Собчак в шоке от слежки за ее сыном
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:29
Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
13:27
Ученые выяснили главную опасность соли
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
12:51
Плющенко резко ответил Тарасовой
12:34
Правнук императора: России нужен Путин
12:14
Почему ПВО Японии и США не сбили ракету КНДР
12:13
Лужков подло обманул доверчивого Кобзона
12:09
Самая богатая женщина России "сильно" обеднела
12:05
Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка
11:53
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
11:50
Обнаженные модели без фотошопа
11:44
Стало известно о связи Галкина и Меньшовой
11:32
Опозоренная Варнава с грязной бранью покинула съемки
11:28
Бывшая жена об Александре Малинине и возвращении в Америку
11:27
Евросоюз жестко осадил размечтавшегося Порошенко
11:23
В России может появиться новый праздник
11:17
Пассажиры погибли в аварии с автобусом в Египте
11:13
Как зарабатывал на жизнь убитый в парке Горького блогер
11:09
Верник остался без номеров на машину
10:58
В Москве появился первый археологический кластер
10:58
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп
10:46
Плющенко объяснил печальный конец Липницкой
10:44
Пророческая песня Олега Яковлева довела до слез
10:34
Чайка взял провинившихся синоптиков в оборот
10:31
В Москве у безработного отобрали 12 миллионов долларов
10:25
Элитный бордель в Москве закрыли после контрольной закупки
10:10
Вдову Сергея Супонева утешил гинеколог
09:53
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
09:53
Запуск ракеты КНДР стер с карт Сахалин
09:26
Миддлтон на третьем месяце беременности
09:09
В кассах электричек появились редкие проездные
08:55
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
08:51
Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы
08:44
Жулин рассказал об анорексии Липницкой
08:16
Украина оправдалась за новое нападение на Россию
08:01
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
22:01
В России научились бороться с алкоголизмом
21:59
Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"
21:44
В Москве во время аварии перевернулся автомобиль
21:28
Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону
21:24
Максакова разрыдалась перед Малаховым
21:14
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
20:41
У Цукерберга родилась Август
20:24
Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной
20:17
У Порошенко нашли 76 компаний на Украине
20:00
Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе
19:50
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
19:43
В Москве заканчиваются безработные
19:38
Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой
19:27
В московском метро ребенок получил жуткую травму
19:14
Мария Максакова после отвратительной ссоры вернулась к матери
19:08
Жена родила Запашному наследника
19:04
Захарова удивилась бегству американских дипломатов
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:48
Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев
18:39
Навка оправдала уход Липницкой бессилием
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:36
Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:17
Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:33
Внешность Александра Маслякова опечалила публику
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:50
Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:34
Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта
15:30
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:36
Медбрат признался в убийстве 90 пациентов
14:20
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:15
Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
14:02
Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Регионы

В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых

прочитано 391 раз

Полицейские Мурманска в начале марта 2017 года получили информацию о том, что на территории Первомайского округа города работает "клуб знакомств для взрослых". На протяжении четырех месяцев сотрудники уголовного розыска наблюдали за его деятельностью, чтобы выявить организаторов бизнеса. После сбора доказательной базы была проведена специальная операция по задержанию подозреваемой – местной неработающей жительницы 1979 года рождения, передает Flashnord. Установлено, что к занятием проституцией она привлекла по меньшей мере 15 девушек. В бизнесе подозреваемая, как оказалось, уже длительное время и сама проводила отбор кандидаток на работу.

29 августа 2017, 12:38

комментарии

Политика

Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
Правнук императора: России нужен Путин
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп

Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
Липницкую послали к "поющим трусам"
Лужков подло обманул доверчивого Кобзона
Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Проишествия

Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала

18-летняя красотка приняла предложение избранника
Шоу-бизнес

Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему

Артистку раскритиковали за внешний вид
Шоу-бизнес

Миддлтон на третьем месяце беременности

Супруги не хотят узнавать пол ребенка
Шоу-бизнес

Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Двух телеведущих соединил Андрей Малахов

Гороскоп

Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные

Фоторепортажи

Что вытворяла Шарапова в новом платье
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
На Россию обрушился августовский снегопад
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru