В Иркутске студентка заказала убийство семьи ради квартиры

Правоохранительные органы Иркутска установили, что 23-летняя студентка планирует заказать убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима, передает сайт НТВ.Ru. Цену вопроса она определила в 200 тысяч рублей. Мотивом стало желание завладеть квартирой и избавиться от давления семьи. Молодому человеку, которого девушка выбрала для исполнения двойного убийства, она вручила задаток – десять тысяч рублей – и ключи от жилища. По согласованию с потенциальными жертвами сотрудники уголовного розыска инсценировали преступление. Студентке предъявлено обвинение по статье "Организация приготовления убийства двух лиц по найму".