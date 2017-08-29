У жилого дома в Орле обрушилась стена

На набережной Дубровинского в Орле обрушилась стена расселяемого четырехэтажного жилого дома, передает РИА ФАН. В момент ЧП в здании находились восемь человек, никто не пострадал. В региональном управлении МЧС отметили, что дом 1955 года постройки признан аварийным и на момент обрушения стены уже был частично расселен. Место происшествия оцеплено, разбором обвалившихся конструкций занимаются специалисты.