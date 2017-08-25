Женщины оказались ненасытнее мужчин в постели

Мы привыкли считать, что мужчина думает о сексе каждые три секунды, а у женщины вечно "болит голова". Однако британские исследователи опровергли этот стереотип, выяснив, что представительницы прекрасного пола гораздо чаще хотят интимной близости.

Опрос, проведенный порталом Voucher Codes Pro, показал, что 60% женщин страдают из-за того, что их партнер менее сексуально активен. А вот среди представителей сильного пола с такой проблемой столкнулись лишь 40% респондентов.

Кроме того, 21% опрошенных пар заявили, что им не хватает секса, а 34% пожаловались на то, что "отсутствие приключений в спальне" – огромная проблема для отношений, передает Huffingtonpost. Также исследователи выяснили у респондентов, что бы они изменили в отношениях с партнером, если бы снова возвратились в период медового месяца.

36% заявили, что они бы старались совершать больше спонтанных поступков вместе, а 33% отметили, что меньше бы спорили друг с другом. Всего в опросе приняли участие 2383 британца в возрасте от 18 лет и старше, которые состоят в долгосрочных отношениях.

По мнению экспертов, стереотип о меньшей сексуальной активности женщин сложился еще в те времена, когда от представительниц прекрасного пола общество ждало пассивности и покорности. Тогда дамы сидели дома с детьми и во всем подчинялись мужу, а любая инициатива в постели считалась признаком развратности. Сейчас же женщины могут свободно выбирать тот образ жизни и режим интимной близости, который им ближе всего.



