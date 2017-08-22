Мужчины наглеют на сайтах знакомств

Мужики последнее время как с цепи сорвались. Если раньше седовласый старец с юной "племянницей" считался персонажем чуть ли не карикатурным и такие дела тщательно скрывались от общественности, то сейчас и вовсе стесняться перестали. Мол, убеленный сединами муж и девочка, едва прошедшая период полового созревания, – совершенно обычное дело. Даже норма.

В брачных объявлениях мужчины за 40, за 50 и даже за 60 лет упорно ищут "девушек до 30", а то и до 25 лет. А дам более солидного возраста называют чуть ли не "секс-утилем". Мол, поспешайте-ка вы лучше, дорогие, на кладбище. Нечего эфир засорять.

Вы можете, возразить, что такое случалось и раньше. Все же еще в школе рассмотрели картину Пукирева "Неравный брак". Так-то оно так. Но с небольшой поправочкой: во времена Пукирева девок замуж именно отдавали, особо не спрашивая. Никто не ждал от невесты улыбки до ушей. Невесту, наоборот, всячески жалели – мол, за деньги продана.

Сейчас времена изменились, и мужчины на кислую физиономию "а-ля Пукирев" уже не согласны. Им хочется не просто прикупить молодого тельца, а еще и ощущать искреннюю любовь второй половины. Чтобы смотрела на него, открыв рот, и любила без памяти. На корыстных стерв мужики нынче не согласные. Так и пишут в объявлении: меркантильные халявщицы и содержанки – мимо!

Интересный пункт в брачных объявлениях – это сексуальный опыт. Мужчины еще советской закалки ищут дам по возможности непорочных, с минимальным сексуальным стажем. Гетерские похождения будут однозначно поставлены даме в минус. Мол, так повелось с древности. Гулящая женщина – второй сорт.

Однако при этом эти же мужчины забывают, что ни о какой разнузданной половой жизни наших предков и речи быть не могло – знай только, посты соблюдай, воздерживайся. Не говоря уже об отсутствии сексуального разнообразия как такового. Они хотят получить и смиренную девственницу, и страстную любовницу в одном флаконе. Непорочную выпускницу курсов по глубокому минету, так сказать.

Невесту хотят разборчивую, но при этом долго ухаживать не желают – говорят, пустая трата ресурсов. Лучше всего, чтобы невеста приехала прямо сейчас к нему на квартиру – ему же скучно. И так далее, и так до бесконечности.

Часто слышу, что женщины нелогичны. Но вот эти мужчины, которые ищут бескорыстных, красивых, непорочных и страстных молодух – они разве логичны??? Хоть убей, не вижу никакой логики.