Как погода влияет на секс

У женщин, которые спокойно относятся к любой погоде, стало больше секса. А у опрошенных, которых непогода угнетает, его стало меньше

Секс в грозу 56 % женщин считают ярким, с "изюминкой". 42 % реагируют спокойно, утверждая, что в крайнем случае можно поплотнее закрыть окна и шторы. 2% респондентов громы и молнии мешают расслабиться и насладиться процессом, сообщают в Исследовательском центре "СЕКС.РФ".



Почти половина опрошенных женщин страдают от плохой погоды. 35 % уверяют, что на их здоровье изменение климата не влияет, но очень угнетает морально. 42 % женщин не важно, светит солнце или идет дождь, они любят любую погоду. А 10 % респондентов обожают пасмурную погоду и испытывают при ней эмоциональный подъем.

Интересно, что больше всего плохая погода (дождь, сырость) угнетает людей в возрасте от 18 до 25 лет (44 %). С ними согласно 38 % женщин 25-35 лет, 27 % опрошенных в возрасте 35-45 лет. Получается, что чем старше женщина, тем меньше портится ее настроение от плохой погоды. Та же самая тенденция, но на возрастание, прослеживается в спокойном отношении к любой погоде. Чем больше женщине лет, тем равнодушнее она к смене пейзажа за окном.

"На самом деле изменение привычной погоды для того или иного времени года очень влияет на людей, – говорит психолог, сексолог Лора Солмер. – И на их сексуальную жизнь тоже. На тренинги по сексу этим летом приходило больше людей, так как в их жизни стало больше времени на секс, соответственно, хочется его как-то разнообразить! А в этих стремлениях российских женщин мы точно можем помочь, как никто другой!"



