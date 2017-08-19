Подробности резни в центре Сургута

В Сургуте мужчина в маске устроил резню. Очевидцы рассказали, что злоумышленник в качестве жертв выбирал женщин.

Резня произошла в самом центре города. По данным Ura.ru, в районе магазина "Северный" остановился автомобиль, из него выбежали несколько мужчин в масках, вооруженные ножами и топором.

Они тут же начали нападать на жителей города. При этом очевидцы уверяют, что преступники намеренно выбирали женщин и целились в живот.

Однако официально известно только об одном нападавшем. По данным регионального СК, злоумышленнику удалось ранить восемь человек. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Правоохранители ликвидировали нападавшего. Кадры операции появились в Сети. На видео можно рассмотреть, что на поясе нейтрализованного преступника примотана подозрительная сумка. Сам он в черной одежде.

В полиции отметили, что преступник оказал сопротивление. После предупредительного выстрела в воздух он был убит. На вид злоумышленнику не больше 35 лет.