Подробности резни в центре Сургута
Резня произошла в самом центре города. По данным Ura.ru, в районе магазина "Северный" остановился автомобиль, из него выбежали несколько мужчин в масках, вооруженные ножами и топором.
Они тут же начали нападать на жителей города. При этом очевидцы уверяют, что преступники намеренно выбирали женщин и целились в живот.
Однако официально известно только об одном нападавшем. По данным регионального СК, злоумышленнику удалось ранить восемь человек. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.
Правоохранители ликвидировали нападавшего. Кадры операции появились в Сети. На видео можно рассмотреть, что на поясе нейтрализованного преступника примотана подозрительная сумка. Сам он в черной одежде.
Резня в Сургуте: хроника событий. #Сургут #происшествияhttps://t.co/UaGclPCZ1U pic.twitter.com/F7VO93vOyR— Пятый канал Новости (@5tv) 19 августа 2017 г.
В полиции отметили, что преступник оказал сопротивление. После предупредительного выстрела в воздух он был убит. На вид злоумышленнику не больше 35 лет.
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