Мужчина устроил резню бензопилой в Швейцарии

В центре города Шаффхаузен на востоке Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих, передает РБК со ссылкой на Reuters. Сообщается, что в результате были ранены пять человек, двое – серьезно. По данным местных СМИ, нападавшему, личность которого пока не была установлена, удалось скрыться. Полиция перекрыла город и начала поиск преступника.
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