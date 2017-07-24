Мужчина устроил резню бензопилой в Швейцарии

В центре города Шаффхаузен на востоке Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих, передает РБК со ссылкой на Reuters. Сообщается, что в результате были ранены пять человек, двое – серьезно. По данным местных СМИ, нападавшему, личность которого пока не была установлена, удалось скрыться. Полиция перекрыла город и начала поиск преступника.