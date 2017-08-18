В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
Преступник хотел улизнуть при помощи маскировки. Его схема была продумана до мелочей.
Друг заключенного Алексей Самородов вошел на территорию колонии в парике, очках, с усами и по паспорту брата Григоряна в сопровождении его мамы. Таким образом он хотел избежать подозрений.
В комнате свиданий нет камер наблюдения. Там провести от нескольких часов до трех дней. У подельников было время на основательную подготовку, передает РЕН ТВ.
Переодетый зэк собирался выйти на свободу, оставив вместо себя друга. Но после отбоя с территории колонии не выпускают даже гостей. Григорян стал симулировать приступ сахарного диабета и персонал колонии вызвал медиков.
Заключенный был в двух шагах от свободы, но сотрудники ФСИН раскусили авантюру. Теперь Аркадию грозит дополнительных пять лет лишения свободы, и его другу тоже. До суда подельник Григоряна находится под подпиской о невыезде. Еще одним фигурантом дела стала гример, которая помогла постороннему проникнуть на территорию колонии.
Напомним, 1 августа подмосковные полицейские и сотрудники Росгвардии предотвратили побег членов банды ГТА, устроивших перестрелку в здании Мособлсуда. Преступники напали на конвоиров в лифте, завладев их оружием. В ходе перестрелки с полицейскими трое членов банды были ликвидированы, еще двое с ранениями доставлены в больницу города Москвы.
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