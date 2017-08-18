В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов

В Тамбове произошел инцидент, который мог бы стать сюжетом к фильму про бандитов. Из местной колонии собирался совершить дерзкий побег заключенный Аркадий Григорян.

Преступник хотел улизнуть при помощи маскировки. Его схема была продумана до мелочей.

Друг заключенного Алексей Самородов вошел на территорию колонии в парике, очках, с усами и по паспорту брата Григоряна в сопровождении его мамы. Таким образом он хотел избежать подозрений.

В комнате свиданий нет камер наблюдения. Там провести от нескольких часов до трех дней. У подельников было время на основательную подготовку, передает РЕН ТВ.

Переодетый зэк собирался выйти на свободу, оставив вместо себя друга. Но после отбоя с территории колонии не выпускают даже гостей. Григорян стал симулировать приступ сахарного диабета и персонал колонии вызвал медиков.

Заключенный был в двух шагах от свободы, но сотрудники ФСИН раскусили авантюру. Теперь Аркадию грозит дополнительных пять лет лишения свободы, и его другу тоже. До суда подельник Григоряна находится под подпиской о невыезде. Еще одним фигурантом дела стала гример, которая помогла постороннему проникнуть на территорию колонии.

Напомним, 1 августа подмосковные полицейские и сотрудники Росгвардии предотвратили побег членов банды ГТА, устроивших перестрелку в здании Мособлсуда. Преступники напали на конвоиров в лифте, завладев их оружием. В ходе перестрелки с полицейскими трое членов банды были ликвидированы, еще двое с ранениями доставлены в больницу города Москвы.