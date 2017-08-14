Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала
Нестеровы живут вместе уже более десяти лет, но официально отношения оформили совсем недавно. Жене чемпиона очень не нравилось, что он много времени уделяет работе и часто пропадает из дому по служебным делам. Вот и утром того дня, когда произошла страшная трагедия, супруги повздорили, и Артем, сдерживая ярость, отправился к матери в СНТ "Десна", что в поселке Ерино на территории Новой Москвы. Вероятно, искать утешения у родни.
Мать чемпиона, 66-летняя Людмила Дмитриевна, уже давно была на пенсии. До выхода на заслуженный отдых она работала в "Интуристе" экскурсоводом и переводчиком. По словам близких, с сыном у нее были прекрасные отношения, они никогда не ссорились. Семью Нестеровых называют образцово дружной. Не зря же кроме матери о своей ссоре с женой Артем по телефону сообщил и сестре. Ее, кстати, он тоже просил приехать к родительнице, сообщает РЕН ТВ. Скорее всего, он намеревался в кругу семьи сообщить о своем разводе. Близкие предполагают, что решение порвать с женой у Артема зрело давно, но признание об этом вырвалось у гольфиста только сейчас, в сердцах.
Не дождавшись сестры, Нестеров задушил мать, а затем обезглавил тело кухонным ножом. Потом он позвонил в полицию, затем – жене и сестре и всем сообщил о содеянном. Никто ему не поверил, сестра решила, что это розыгрыш. Впрочем, Артем вел себя странно: смеялся в трубку, говорил, что это шутка, и через секунду утверждал, что все сказанное – правда.
Хорошо отзываются о Нестерове и коллеги. По телефону тренер клуба, где подрабатывал Артем, рассказал, что никаких странностей за гольфистом не замечал. "С ним занимались все: и дети, и взрослые. Никаких нареканий к нему не было. Он вольный тренер, не принадлежал ни одному клубу. Приезжает, дает уроки и все", – отметил мужчина в разговоре с журналистом РЕН ТВ.
Во время задержания Нестеров пояснил, что убил мать по приказу голосов из астрала. Врачи комментируют, что подобные симптомы свидетельствуют о шизофрении. Впрочем, на учете у психиатра Артем не состоял. "Наконец-то мой сын созрел, чтобы переделать на зимний летний дом", – были последние слова матери Нестерова. Она им гордилась.
Щербинский городской суд Москвы принял решение арестовать чемпиона России по гольфу. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. Срок его заключения истекает 11 октября 2017 года.
Как ранее сообщали Dni.Ru, стражи порядка обнаружили обезглавленный труп женщины вечером 11 августа 2017 года в частном доме поселения Рязановское на территории Новой Москвы. Сообщается, что на животе у погибшей 1951 года рождения зафиксированы множественные рваные раны.
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