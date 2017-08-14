Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала

Артем Нестеров, мастер спорта и чемпион России по гольфу, арестован по подозрению в жестоком убийстве. Утром он повздорил с супругой и поехал к матери искать утешения. Но, услышав приказание из астрала, убил ее, а затем отрезал голову.

Нестеровы живут вместе уже более десяти лет, но официально отношения оформили совсем недавно. Жене чемпиона очень не нравилось, что он много времени уделяет работе и часто пропадает из дому по служебным делам. Вот и утром того дня, когда произошла страшная трагедия, супруги повздорили, и Артем, сдерживая ярость, отправился к матери в СНТ "Десна", что в поселке Ерино на территории Новой Москвы. Вероятно, искать утешения у родни.

Мать чемпиона, 66-летняя Людмила Дмитриевна, уже давно была на пенсии. До выхода на заслуженный отдых она работала в "Интуристе" экскурсоводом и переводчиком. По словам близких, с сыном у нее были прекрасные отношения, они никогда не ссорились. Семью Нестеровых называют образцово дружной. Не зря же кроме матери о своей ссоре с женой Артем по телефону сообщил и сестре. Ее, кстати, он тоже просил приехать к родительнице, сообщает РЕН ТВ. Скорее всего, он намеревался в кругу семьи сообщить о своем разводе. Близкие предполагают, что решение порвать с женой у Артема зрело давно, но признание об этом вырвалось у гольфиста только сейчас, в сердцах.

Не дождавшись сестры, Нестеров задушил мать, а затем обезглавил тело кухонным ножом. Потом он позвонил в полицию, затем – жене и сестре и всем сообщил о содеянном. Никто ему не поверил, сестра решила, что это розыгрыш. Впрочем, Артем вел себя странно: смеялся в трубку, говорил, что это шутка, и через секунду утверждал, что все сказанное – правда.

Хорошо отзываются о Нестерове и коллеги. По телефону тренер клуба, где подрабатывал Артем, рассказал, что никаких странностей за гольфистом не замечал. "С ним занимались все: и дети, и взрослые. Никаких нареканий к нему не было. Он вольный тренер, не принадлежал ни одному клубу. Приезжает, дает уроки и все", – отметил мужчина в разговоре с журналистом РЕН ТВ.

Во время задержания Нестеров пояснил, что убил мать по приказу голосов из астрала. Врачи комментируют, что подобные симптомы свидетельствуют о шизофрении. Впрочем, на учете у психиатра Артем не состоял. "Наконец-то мой сын созрел, чтобы переделать на зимний летний дом", – были последние слова матери Нестерова. Она им гордилась.

Щербинский городской суд Москвы принял решение арестовать чемпиона России по гольфу. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. Срок его заключения истекает 11 октября 2017 года.

Как ранее сообщали Dni.Ru, стражи порядка обнаружили обезглавленный труп женщины вечером 11 августа 2017 года в частном доме поселения Рязановское на территории Новой Москвы. Сообщается, что на животе у погибшей 1951 года рождения зафиксированы множественные рваные раны.

