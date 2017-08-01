В тюменском котловане нашли "Жигули"

Жители Тюмени обнаружили на дне котлована в районе улиц Шахтеров и Революции красные "Жигули". "На место выезжали сотрудники ТОСЭР и 32-го отряда. Они спрыгнули в котлован, проверили автомобиль – там никого не было", – цитирует URA.RU пресс-службу регионального управления МЧС.

Все необходимые предупредительные знаки и ограждения были выставлены, подчеркнули в пресс-службе водоканала, который вырыл котлован, ставший ловушкой для "Жигулей". Водитель не просто проигнорировал знаки, но и сбил их, перед тем как полететь в яму.