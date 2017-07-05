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ОНФ составил рейтинг необычных способов ремонта дорог

Фото: onf.ru
ОНФ провел масштабный рейд по "убитым" дорогам России. Участники специального проекта обнаружили самые неожиданные способы ремонта: в ход идут ковры, крипичи, мебель и даже фекалии.
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Активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" провели масштабный рейд  – за это время активисты оценили состояние дорог, пообщались с чиновниками и местными жителями в десятках городах и селах. Помимо ям и выбоин всех возможных форм и глубин, "фронтовики" собрали коллекцию экзотических способов ремонта. Чтобы справиться с бездорожьем чиновники и простые граждане пускают в ход порой удивительные для таких работ предметы.

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ОНФ поможет избавиться от "убитых" дорог

К примеру, в Новочебоксарске "обновленные" дороги можно узнать по запаху: здесь началось внедрение в дорожный ремонт биотехнологий. Во время визита на улицу  Промышленную активисты ОНФ обнаружили вдоль обочин кучи колотого кирпича, сваленные для предстоящего ремонта, а местные жители рассказали, что зимой для ремонта применяют и другие кучи – отходы с очистных сооружений, которые, кстати, оказываются лучше, надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит.

На одной из улиц Казани активисты ОНФ обнаружили, что глубокая яма замаскирована белой дверью. Местные жители дали этому волнующему образу портала в потусторонний мир куда более приземленное объяснение: деревянной дверью они прикрыли люк на дороге и образовавшуюся вокруг яму, чтобы не позволить гражданам и машинам провалиться сквозь землю.

Фото: onf.ru

В Волгограде ушлые ремонтники заменили асфальтовое покрытие на ковровое, а в  Мурманске нашли самую дешевую альтернативу асфальту – обыкновенную грязь. Местный чиновник, ответственный за развитие городского хозяйства, сослался на специфику региона. По его словам, ремонт ям по классической технологии в Мурманске не работает - отрицательные температуры не позволяют укладывать асфальтовые смеси, а использовать современные технологии слишком дорого.

Ямочный ремонт стульями в Ульяновске удивил "фронтовиков". Одинокий накренившийся стул в яме с дорожным щебнем – этот образ вполне мог бы стать инсталляцией на выставке современного искусства и олицетворять многовековой поиск решений для избавления от родного бездорожья.

Фото: onf.ru

В Самаре из дороги сделали свалку. Эксперты ОНФ увидели на одной из городских улиц  старые покрышки, бутылки, ветки и гудроновые листы. А в Челябинске нашлась яма на лебяжьем пуху: местные автомобилисты не стали ждать помощи от властей и положили в одну из луж матрас.

Фото: onf.ru

Автор: Александр Комаров5 июля 2017, 19:23

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