ОНФ проверит качество дорог в регионах

Активисты Общероссийского народного фронта начали третий этап рейдов в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Эксперты намерены проверить качество дорожного полотна и предоставить информацию местным властям для оперативного устранения выявленных нарушений.

Первой в рамках третьего этапа стала Курская область. Ранее благодаря онлайн-сервису "Карта убитых дорог ОНФ" жители Курска выбрали 16 наиболее проблемных участков в разных районах города. И несмотря на то, что несколько дней назад в администрации города отчитались о завершении ямочного ремонта дорог, на который было потрачено более 30 миллионов рублей, в проекте ОНФ "Карта убитых дорог" Курск держит первое место по жалобам посетителей ресурса.

Лидером народного антирейтинга "убитых дорог" стал проспект Клыкова. В социальных сетях люди уже неоднократно жаловались на качество дорожного полотна на этой улице. Кроме того, интернет-пользователи выкладывали видео, на котором видно, как рабочие латают асфальт, укладывая смесь в лужи и снег. Неудивительно, отметили жители Курска, что на столбах часто встречается реклама шиномонтажа.





Второе место в курском антирейтинге дорог занял проспект Дружбы. "Отличились" также 2-1 Воротний переулок и улица Щепкина, на которые также поступило много жалоб от жителей города. "306 участков убитых дорог в Курске. Из них 141 км по-настоящему убитых дорог", – заявили общественники ОНФ по итогам курского рейда.

После Курса активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" посетят 19 апреля Воронежскую область, на следующий день "фронтовики" прибудут с инспекцией в Липецкую область, после чего настанет черед Тамбовской области. При этом стоит отметить, что наряду с центральными городами субъектов активисты намерены проверить дороги в небольших городах и селах – там, где местные жители активно добавляли проблемные участки на интерактивную "Карту убитых дорог".





Активисты уверены, что их проект изменит к лучшему дорожную политику в регионах, а сам сайт будет активно использоваться местными органами власти для оперативного устранения выявленных самими гражданами нарушений. "Важно обеспечить системный контроль над новыми объектами, не повторять прошлогодних ошибок", – считает создатель движения "Убитые дороги", депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Александр Васильев.

Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан состоянием дорог в регионах, а также, как следствие, высоким уровнем аварийности и невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их исправления. При планировании ремонта дорог местные органы власти порой не учитывают мнение граждан, в результате чего в план попадают не те дороги, ремонта которых общественность хотела бы видеть прежде всего

