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Общество

ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца

Фото: onf.ru
Активисты Общероссийского народного фронта выявили 14 тысяч опасных участков автодорог и семь тысяч несанкционированных свалок. Сегодня, 23 мая на заседании Центрального штаба ОНФ шла речь о реализации приоритетных проектов движения – "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и Центра мониторинга благоустройства городской среды. В заседании принял участие первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
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С помощью проекта ОНФ "Генеральная уборка" за три месяца в стране обнаружилось около семи тысяч несанкционированных свалок, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев. В этом помогла "Интерактивная карта свалок", сайт посетили десятки тысяч человек, он стал одним из наиболее популярных экологических ресурсов.

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"Десятая часть от всех обращений граждан, поступивших на "Интерактивную карту свалок", уже решена. С каждым днем к нашему ресурсу подключается все больше конструктивных общественных сил, которые помогают нам в реализации нашего проекта. Благодаря "Генеральной уборке" наша страна должна стать чище", – отметил Гутенев.

При этом он добавил, что в восьми регионах органы исполнительной власти и надзорные структуры слабо реагируют на обращения ОНФ и граждан по ликвидации  несанкционированных свалок. В их числе Воронежская, Курская, Смоленская, Тамбовская, Нижегородская, Магаданская области, а также Республика Коми и Забайкальский край.

По словам Гутенева, экспертами проекта был проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами. Выяснилось, что в большинстве регионов несть явное несоответствие разработанных территориальных схем по обращению с отходами требованиям действующего законодательства.

"К общим проблемам можно отнести отсутствие приоритета переработки над захоронением отходов, непродуманную логистику в вопросах транспортировки мусора, а также отсутствие какого-либо взаимодействия с предпринимательским сообществом как с участником процесса по переработке и утилизации отходов", – сказал Гутенев.

Фото: onf.ru

Другой важный проект ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" помог выявить почти 14 тысяч опасных участков автодорог, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. Из них 562 дороги уже отремонтированы, почти две тысячи участков дорог включены в планы ремонта этого года. Главное достижение проекта, по словам Васильева, заключается в том, что активные граждане наконец получили возможность участвовать в формировании политики в дорожной сфере и самостоятельно определять приоритеты в ремонте дорог.

В топ-10 городов, где жители проявили наибольшую активность, вошли Санкт-Петербург, Курск, Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Рязань, Симферополь, Псков, Москва и Ялта.

Проект ОНФ вызвал широкий общественный резонанс и дал возможность любому гражданину внести свой вклад в ремонт дорог.

В свою очередь, эксперт "Дорожной инспекции ОНФ" Дмитрий Цопов отметил, что активисты Народного фронта нередко сталкиваются с ситуациями, когда ямы или другие проблемы на дорогах экстренно устраняются накануне их приезда в город: "А ведь такая работа должна быть систематически налажена, и дороги должны ремонтироваться не тогда, когда в город приехала специальная проверка, а потому, что дороги – "убитые" и их необходимо приводить в порядок".

Цель проекта – не только отремонтировать плохие участки дорог, но и дать гражданам возможность участвовать в формировании планов ремонта дорог, самостоятельно определять приоритеты в дорожном хозяйстве.

Фото: onf.ru

Также было отмечено, что в шести регионах органы исполнительной власти слабо реагируют на рекомендации ОНФ по включению в план ремонта отмеченных гражданами участков дорог. Речь идет о Владимирской, Курской, Калининградской, Новгородской, Магаданской областях, а также о Забайкальском крае.

Активисты Народного фронта планируют направить "народные рейтинги дорог" главам регионов и администрациям муниципальных образований субъектов России. В течение мая-июня на карту будет добавлена информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая уже поступает в ответ на отправленные ранее запросы. Планируется также добавить на интерактивную карту те дороги, которые будут отремонтированы на средства от системы "Платон", а также в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Параллельно активисты проекта лично проверяют состояние дорог. В марте дорожные рейды прошли по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в апреле – в Центральном федеральном округе. В мае завершится инспекция дорог в Северо-Западном федеральном округе, а в июне – в Приволжском федеральном округе.

Центральный штаб ОНФ обсудил деятельность Центра мониторинга благоустройства городской среды. Было отмечено, что с февраля 2017 года центр разработал и издал методические рекомендации для своих активистов, старших по домам и руководителей ТСЖ. Представители Народного фронта вошли в составы региональных межведомственных и общественных комиссий при главах муниципалитетов, созданных для контроля реализации приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды". За это время активисты ОНФ провели встречи с жителями более 4 тысяч дворовых и городских территорий во всех субъектах страны.

Фото: onf.ru

"За три месяца полностью сформировался актив Центра мониторинга – сейчас в него входит более 1,8 тысячи  региональных активистов, которые прошли обучение по вопросам городского благоустройства", – рассказала представитель Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Однако, активистами ОНФ были выявлены и некоторые проблемы. К примеру, в пяти регионах власти слабо реагируют на сигналы представителей фронта при включении в планы благоустройства региона дворовых территорий и городских пространств. Это Смоленская, Калининградская, Магаданская область, а также Чувашская Республика и Еврейская автономная область.

Как отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы Народного фронта "Качество повседневной жизни" Павел Жбанов, зачастую местные власти не спешат налаживать диалог с жителями по вопросам городского благоустройства.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидер движения – президент Владимир Путин, а главные задачи Народного фронта – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством.

Автор: Александр Комаров23 мая 2017, 20:33

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