ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца

Активисты Общероссийского народного фронта выявили 14 тысяч опасных участков автодорог и семь тысяч несанкционированных свалок. Сегодня, 23 мая на заседании Центрального штаба ОНФ шла речь о реализации приоритетных проектов движения – "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и Центра мониторинга благоустройства городской среды. В заседании принял участие первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

С помощью проекта ОНФ "Генеральная уборка" за три месяца в стране обнаружилось около семи тысяч несанкционированных свалок, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев. В этом помогла "Интерактивная карта свалок", сайт посетили десятки тысяч человек, он стал одним из наиболее популярных экологических ресурсов.

"Десятая часть от всех обращений граждан, поступивших на "Интерактивную карту свалок", уже решена. С каждым днем к нашему ресурсу подключается все больше конструктивных общественных сил, которые помогают нам в реализации нашего проекта. Благодаря "Генеральной уборке" наша страна должна стать чище", – отметил Гутенев.

При этом он добавил, что в восьми регионах органы исполнительной власти и надзорные структуры слабо реагируют на обращения ОНФ и граждан по ликвидации несанкционированных свалок. В их числе Воронежская, Курская, Смоленская, Тамбовская, Нижегородская, Магаданская области, а также Республика Коми и Забайкальский край.

По словам Гутенева, экспертами проекта был проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами. Выяснилось, что в большинстве регионов несть явное несоответствие разработанных территориальных схем по обращению с отходами требованиям действующего законодательства.

"К общим проблемам можно отнести отсутствие приоритета переработки над захоронением отходов, непродуманную логистику в вопросах транспортировки мусора, а также отсутствие какого-либо взаимодействия с предпринимательским сообществом как с участником процесса по переработке и утилизации отходов", – сказал Гутенев.





Другой важный проект ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" помог выявить почти 14 тысяч опасных участков автодорог, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. Из них 562 дороги уже отремонтированы, почти две тысячи участков дорог включены в планы ремонта этого года. Главное достижение проекта, по словам Васильева, заключается в том, что активные граждане наконец получили возможность участвовать в формировании политики в дорожной сфере и самостоятельно определять приоритеты в ремонте дорог.

В топ-10 городов, где жители проявили наибольшую активность, вошли Санкт-Петербург, Курск, Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Рязань, Симферополь, Псков, Москва и Ялта.

Проект ОНФ вызвал широкий общественный резонанс и дал возможность любому гражданину внести свой вклад в ремонт дорог.

В свою очередь, эксперт "Дорожной инспекции ОНФ" Дмитрий Цопов отметил, что активисты Народного фронта нередко сталкиваются с ситуациями, когда ямы или другие проблемы на дорогах экстренно устраняются накануне их приезда в город: "А ведь такая работа должна быть систематически налажена, и дороги должны ремонтироваться не тогда, когда в город приехала специальная проверка, а потому, что дороги – "убитые" и их необходимо приводить в порядок".

Цель проекта – не только отремонтировать плохие участки дорог, но и дать гражданам возможность участвовать в формировании планов ремонта дорог, самостоятельно определять приоритеты в дорожном хозяйстве.





Также было отмечено, что в шести регионах органы исполнительной власти слабо реагируют на рекомендации ОНФ по включению в план ремонта отмеченных гражданами участков дорог. Речь идет о Владимирской, Курской, Калининградской, Новгородской, Магаданской областях, а также о Забайкальском крае.

Активисты Народного фронта планируют направить "народные рейтинги дорог" главам регионов и администрациям муниципальных образований субъектов России. В течение мая-июня на карту будет добавлена информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая уже поступает в ответ на отправленные ранее запросы. Планируется также добавить на интерактивную карту те дороги, которые будут отремонтированы на средства от системы "Платон", а также в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Параллельно активисты проекта лично проверяют состояние дорог. В марте дорожные рейды прошли по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в апреле – в Центральном федеральном округе. В мае завершится инспекция дорог в Северо-Западном федеральном округе, а в июне – в Приволжском федеральном округе.

Центральный штаб ОНФ обсудил деятельность Центра мониторинга благоустройства городской среды. Было отмечено, что с февраля 2017 года центр разработал и издал методические рекомендации для своих активистов, старших по домам и руководителей ТСЖ. Представители Народного фронта вошли в составы региональных межведомственных и общественных комиссий при главах муниципалитетов, созданных для контроля реализации приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды". За это время активисты ОНФ провели встречи с жителями более 4 тысяч дворовых и городских территорий во всех субъектах страны.





"За три месяца полностью сформировался актив Центра мониторинга – сейчас в него входит более 1,8 тысячи региональных активистов, которые прошли обучение по вопросам городского благоустройства", – рассказала представитель Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Однако, активистами ОНФ были выявлены и некоторые проблемы. К примеру, в пяти регионах власти слабо реагируют на сигналы представителей фронта при включении в планы благоустройства региона дворовых территорий и городских пространств. Это Смоленская, Калининградская, Магаданская область, а также Чувашская Республика и Еврейская автономная область.

Как отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы Народного фронта "Качество повседневной жизни" Павел Жбанов, зачастую местные власти не спешат налаживать диалог с жителями по вопросам городского благоустройства.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидер движения – президент Владимир Путин, а главные задачи Народного фронта – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством.