Под Псковом перевернулся автобус с паломниками

В районе деревни Купровщина в Псковской области перевернулся автобус с паломниками из Подмосковья. Верующие возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря.

В салоне автомобиля во время происшествия находились 30 человек. "Совершая остановку на обочине, опрокинулся в кювет из-за оползня грунта. Пострадавших нет", – сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС. Паломники отправились дальше на попутном автобусе.