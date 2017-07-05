Население Подмосковья хотят отправить на частные кладбища

В Подмосковье хотят создать частные кладбища. По мнению зампредседателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александра Волнушкина, таким образом можно справиться с нехваткой мест для захоронений, передает ТАСС.

"Сегодня из-за дефицита (...) фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, создают условия, когда на горе людей процветает спекуляция. Подобного быть не должно", – заявил Волнушкин, пояснив, что в настоящее время кладбища могут быть только государственными или муниципальными.

