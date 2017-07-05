Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик

Адвокаты отца "пьяного мальчика" заявляют, что результаты первой экспертизы крови погибшего ребенка должны быть признаны недействительными. Юристы уверены, что имели место халатность, служебный подлог, незнание инструкций и отсутствие здравого смысла.

По утверждению сразу нескольких независимых друг от друга источников, самая первая судебно-медицинская экспертиза, проведенная непосредственно после аварии в подмосковном городе Железнодорожный, вероятнее всего сделана с многочисленными нарушениями. Согласно ее результатам, ребенок, погибший под колесами Hyundai Solaris, был пьян, пишет Газета.Ru.

"Поскольку у нас никто не разбирается в медтерминах, эксперт Михаил Клейменов пытался сыпать умными словами, объясняя свои действия. Но так он всего лишь пытался прикрыть свое незнание приказа Минздравсоцразвития 346н от 12.05.2010 о порядке организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях. А также незнание методических указаний, которые описаны в этом приказе, которые регламентируют проведение экспертизы для взрослых и детей. Он твердил, что все исполнял правильно, но, если ознакомиться с законодательством, львиную долю нормативов он просто не исполнил", – прокомментировал экспертизу один из близких к ходу следствия источник.



Адвокаты, представляющие интересы отца погибшего мальчика, намерены настаивать на признании результатов этого исследования недействительными. Юристы подтверждают многочисленные нарушения и отклонения от имеющихся инструкций.

"Была нарушена процедура при изъятии образцов крови. Существуют требования законодательства в области медицины при проведении подобных процедур, и во всем этом процессе самой первой экспертизы были зафиксированы многочисленные нарушения, которые просто налицо", – информируют адвокаты.

Юристы напомнили, что следственный комитет возбудил дело не против конкретных фигурантов, а по факту халатности. Поэтому не были предъявлены обвинения ни судмедэксперту, ни сотрудникам полиции, которые поначалу расследовали гибель ребенка.

"Дело о халатности возбуждено просто по факту того, что происходящее противоречит здравому смыслу", – рассказали в коллегии адвокатов. Сейчас представители отца мальчика намерены добиться признания его потерпевшим по открытому следственным комитетом процессу о халатности. Без этого формального признания ни он, ни его представители не могут знакомиться с ходом дела.



Также существуют сомнения в дополнительных исследованиях и экспертизах. Специалисты просто не понимают – что именно нужно искать в биоматериалах: то ли следы алкоголя, то ли свидетельства какого-то постороннего вмешательства. Нет смысла в эксгумации, пока эксперты точно не укажут направление поиска.

"К примеру, проводится эксгумация, и эксперты нам скажут: надо точно искать наличие этилового спирта в костном мозгу, определенную дозировку, и наличие или отсутствие этих показателей позволит нам сделать конкретные выводы", – комментируют адвокаты.



Представители отца мальчика также рассматривают версию служебного подлога, совершенного экспертом Клейменовым. Пока что эта версия не подтверждена, но и не опровергнута.

"Его самое первое экспертное заключение поступило в специальный следственный отдел, и на его основе была сделала вторая экспертиза. В итоге 11 врачей подтвердили идентичность крови, но не подтвердили наличие алкоголя, поскольку им такую задачу не ставили, ведь этот вопрос не играет роли при подобном ДТП. Но теперь заключение эксперта войдет в материалы дела, поскольку не оспорено", – рассказал адвокат. Иными словами, повторная экспертиза подтвердила лишь то, что биоматериалы действительно принадлежат погибшему ребенку, а не подменены другими образцами.



"Определить наличие этилового спирта или ацетальдегида в крови не представляется возможным в силу их летучести. Все. Всего было две экспертизы. Первая, которую делал Михаил Клейменов, и вторая, комплексная, которая была проведена с участием экспертов из ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области", – рассказал юрист.