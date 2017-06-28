Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Общество

Как жил "пьяный" мальчик

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Nekrasov
Пьян или трезв был ребенок во время аварии, не имеет никакого значения для виновницы ДТП 31-летней Ольги Алисовой. А вот отсутствие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика очень важно доказать семье ребенка. Если выяснится, что он употреблял спиртное, отца и мать могут лишить родительских прав.
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"Сами понимаете, алкоголь в крови маленького мальчика – это лишение родительских прав. А пережившей потерю ребенка семье есть что терять — у них ведь еще один малолетний сын... ", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. К семье ребенка у полиции могут появится претензии по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Наказание по ней – от штрафа до трех лет лишения свободы.

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Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации

В настоящее время семья шестилетнего ребенка обратилась в коллегию адвокатов Павла Астахова, и теперь он будет представлять их интересы. Меж тем Dni.Ru решили рассказать, в какой семье воспитывался ребенок.

Семья погибшего мальчика считалась уважаемой и благополучной. Елена и Роман перед самой трагедией собирались переезжать в новую квартиру. Уже и мебель купили для своих детей. Старшему брату поигбшего ребенка восемь лет. Он перенес гибель брата очень тяжело. Был сам не свой, и первое время не понимал, что с братом случилось. Все говорит, что "ему без братика скучно".

По информации Lenta.ru, "отец погибшего – сотрудник Росгвардии, в прошлом военный". Мама дошкольника тяжелее всех перенесла смерть сына. Как говорит ее свекровь, "она у нас такая веселая всегда была, цветущая молодая женщина". Теперь женщина все время плачет. "Вы знаете, у нас золотая просто невестка. Она такая умная, а готовит просто прекрасно. Мы так благодарны ей были за внуков…" – рассказала пенсионерка.

Дедушка, который в момент аварии находился рядом с мальчиком, утверждает, что "у них в семье вообще не употребляют алкоголь. "Ни в тот день , ни до , ни после... У нас вообще этой темы нет и быть не может. Родители – военные. Они уезжают то в пять, то в шесть – то на стрельбы, то по тревоге, то обычная рядовая служба. Им просто некогда пить..." – поделился 63-летний пенсионер. Он 27 лет отслужил в рядах вооруженных сил. Вышел в отставку в должности старшего прапорщика. На пенсии подрабатывает на заводе с графиком сутки через трое.

Бабушка и дедушка погибшего живут в городке Балашов Саратовской области. Из того же городка с населением в 80 тысяч человек и управлявшая машиной Ольга Алисова. Удивительное совпадение, каких в деле "пьяного" мальчика много.

Два раза в год Шимко-старшие выезжают в Москву проведать внуков, специально берут отпуск. Вот и в апреле приехали в Балашиху. "То воскресенье у нас рано началось, – вспоминает Николай Александрович. – Сперва всей семьей поехали на кладбище – привести в порядок могилку матери нашей невестки". 

Справедливости ради, стоит отметить, что врачи-наркологи скептически относятся к версии пьяного ребенка и говорят, что при таком количестве выпитого он не смог бы двигаться. А если мальчик во время наезда был на велосипеде – это делает и без того маловероятную версию с его опьянением абсолютно невероятной. Езда на двухколесном транспорте требует хорошей координации.

"2,7 промилле, найденные в крови у шестилетнего ребенка, примерно равны 400 мл выпитой водки. Если бы ребенок действительно выпил столько, то находился бы в бессознательном состоянии, не реагировал бы ни на что, и ему пришлось бы вызывать скорую, – рассказал Life.ru врач-нарколог Олег Стеценко, – ну и потом, в случае с ребенком он бы теоретически не смог бы выпить все 400 мл, потому что уже после 200 грамм не смог бы продолжить пить. То есть получается, что спирт вводили внутривенно."

Семья ребенка настолько уверена в том, что он не употреблял алкоголь, что даже после повторной экспертизы настаивает на эксгумации. "Если бы сын выпил алкоголь, у него была бы обожжена трахея и были бы пары алкоголя в кишечнике, их нет, алкоголь только в крови", – сказал отец.

Сейчас следователи готовят необходимые процессуальные документы, чтобы провести эксгумацию тела. Искать алкоголь будут с помощью анализа  тканей ребенка. Кровь больше использовать не будут.

Как писали Dni.Ru, расследование ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, завершено. Tрагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш погиб под колесами машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина. Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент ДТП был сильно пьян. Затем была проведена повторная экспертиза, но наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя установить не удалось.

Автор: Татьяна Туманова28 июня 2017, 16:55

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