Фото российского проктолога на фоне пациентов возмутило Сеть

Хирург-колопроктолог Никита Барбашинов выложил в Instagram свои фотографии из операционной. Каждая публикация сопровождается философскими размышлениями врача.

Колопроктолог, согласно определению, это врач, в обязанности которого входит лечение, профилактика и качественная диагностика заболеваний прямой кишки и толстого отдела кишечника. Хирург-колопроктолог из Сургута Никита Барбашинов к этим обязанностям самовольно добавил себе еще одну: делать документальные фото из операционной, сообщает URA.RU.

"Профилактическая беседа с сотрудниками уже проведена. Запланирован цикл мероприятий для разъяснения специалистам порядка передачи информации в СМИ, в том числе размещение ее в личных соцсетях. По предоставленному факту проводится служебная проверка", – комментирует действия своего коллеги специалист по связям с общественностью Сургутской областной клинической больницы Регина Чагина. По ее словам, руководство уже отреагировало на предоставленные факты.



По информации издания, хирург Барбашинов получил от руководства сильный нагоняй. Аккаунт врача в Instagram уже удален.

Это не первый скандал, связанный с нарушением врачебной этики любителями селфи из медицинских кругов. Так, хирург из Ярославля якобы запечатлел голую пациентку под наркозом, писали Dni.Ru. Сообщения о скандальном фото начали появляться утром 4 июля 2016 года. Пользователи осудили врача, который поступил неэтично, опубликовав такое изображение в интернете. Позже оказалось, что автором снимка является хирург из Киева Эдгар Каминский. По его словам, женщина, которой проводилось увеличение груди, согласилась на освещение происходящего в операционной.