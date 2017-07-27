Мертвый пенсионер пять лет пролежал на балконе

Вечером 26 июля полицейские обнаружили на одном из балконов в доме 61 на проспекте Героев в городе Сосновый Бор Ленинградской области истлевшее тело, передает портал 47news.ru. О трупе правоохранителям сообщил 52-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что в 2012 году выпивал с 71-летним приятелем, и тому внезапно стало плохо. Поняв, что собутыльник мертв, гость завернул тело в поролон и отнес на балкон. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.