"ЕР" избавит исторические центры от "визуального мусора"

Городские улицы и исторические здания должны избавиться от неэстетичных рекламных конструкций, уродующих их внешний вид. Для этого необходимо усовершенствовать правила развития городской среды. Такое предложение прозвучало на форуме "Городская среда", который проводит в Краснодаре партия "Единая Россия".

"Единая Россия" проанализирует эффективность существующих законов, регулирующих сферу рекламной деятельности и эстетики городской среды. Чтобы сделать их более актуальными, партия проведет консультации с представителями рекламного бизнеса и общественных организаций. К решению вопросов эстетической организации городской среды предлагается привлекать горожан.

"Партия предлагает активнее привлекать горожан к борьбе с "визуальным мусором", незаконными рекламными растяжками, использованию исторических зданий в рекламных целях. В условиях, когда идет масштабное строительство новых жилых домов и происходит урбанизация промышленных зон, очень важно не забывать о внешнем облике городов и их эстетической привлекательности, особенно когда это касается исторических центров. В вопросе размещения наружной рекламы нужно учитывать интересы не только бизнеса, но и горожан", – заявил координатор проекта "ЕР" "Школа грамотного потребителя", депутат Госдумы Александр Сидякин.

Необходимо поддерживать постоянное взаимодействие муниципальных властей с обществом, учитывать мнение граждан не только при создании проектов комплексного благоустройства, но и по вопросам, связанным с обликом городской среды, уверен парламентарий.

Сидякин считает, что при благоустройстве населенных пунктов должен быть задействован потенциал молодых архитекторов. По его словам, стоит обратить особое внимание на сотрудничество со студенческими организациями и выпускниками соответствующих вузов. Кроме того, что молодые архитекторы обладают свежим взглядом и огромным потенциалом, их привлечение к проектам станет еще одним шагом на пути к улучшению ситуации с трудоустройством выпускников, отметил депутат.

Интерес в создании комфортной среды проживания должен быть не только у государства и жителей. В эту работу следует активно вовлекать бизнес, добавил координатор партийного проекта "Городская среда", депутат Госдумы Александр Васильев. "Сегодня перед нами стоит новая задача – активизировать вовлечение бизнеса в работу по благоустройству, содержанию и развитию общественных пространств, в том числе, в части оказания различных услуг в рекреационных зонах. Для этого, прежде всего, сами проекты, их функциональное наполнение и дизайн должны быть одобрены как жителями, так и бизнес-сообществом", – подчеркнул парламентарий.

На форум "Городская среда", который проводит в Краснодаре "Единая Россия", съехались около тысячи участников. Это эксперты, представители НКО, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов, главы муниципальных образований, а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств. Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, на котором ожидается выступление председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева.