"ЕР" займется организацией культурного досуга в глубинке

"Единая Россия" активно занимается сохранением и развитием учреждений культуры в глубинке. Для повышения доступности культурных благ в отдаленных населенных пунктах необходимо порядка тысячи автоклубов.

По итогам парламентских слушаний по проблеме доступности учреждений культуры для населения координатор партийного проекта "Единой России" "Местный дом культуры", депутат Ольга Казакова сообщила, что в отдаленных населенных пунктах необходимо порядка тысячи автоклубов, однако можно начать с малого – внедрить в пилотном режиме по 1-2 единицы в каждом регионе.

"Конечно, самый лучший вариант – это приобрести такой автоклуб в каждый район. На это нужны средства, порядка четырех миллиардов рублей, но можно начать с того, чтобы приобретать, к примеру, по два автоклуба для региона в год", – сказала Казакова.

Вопрос о приобретении автоклубов поднимался на партийном форуме "Культура – национальный приоритет", который прошел в апреле в Омске. Соответствующим ведомствам было поручено заняться разработкой и расчетом – сколько будут стоить такие автомобили и где их можно производить.

"Уверена, что каждый регион был бы рад приобрести такой автоклуб. Это, конечно, палочка-выручалочка для отдаленных населенных пунктов – автоклубы повысят доступность культурного досуга", – отметила депутат.





Казакова также напомнила, что в 2017 году на сельские дома культуры выделено 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Кроме того, регионы добавили свои средства и в итоге на эти цели будет потрачено около 2,5 миллиарда рублей.

"Мы планируем в текущем году провести ремонт и обеспечить материальным оснащением 1880 домов культуры", – рассказала Казакова.

Партийный проект "Единой России" "Местный дом культуры", который стартовал в этом году и рассчитан на три года, направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в проекте активно привлекаются местные жители, которые могут высказать свое мнение.

В работе на местах используются лучшие практики работы домов культуры и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Масштабные ремонтные работы уже идут в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях и многих других регионах.