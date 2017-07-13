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Регионы

"ЕР" займется организацией культурного досуга в глубинке

Дом Культуры, Вышний Волочек. https://www.instagram.com/nerzul.88
"Единая Россия" активно занимается сохранением и развитием учреждений культуры в глубинке. Для повышения доступности культурных благ в отдаленных населенных пунктах необходимо порядка тысячи автоклубов.
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По итогам парламентских слушаний по проблеме доступности учреждений культуры для населения координатор партийного проекта "Единой России" "Местный дом культуры", депутат Ольга Казакова сообщила, что в отдаленных населенных пунктах необходимо порядка тысячи автоклубов, однако можно начать с малого – внедрить в пилотном режиме по 1-2 единицы в каждом регионе.

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"Конечно, самый лучший вариант – это приобрести такой автоклуб в каждый район. На это нужны средства, порядка четырех миллиардов рублей, но можно начать с того, чтобы приобретать, к примеру, по два автоклуба для региона в год", – сказала Казакова.

Вопрос о приобретении автоклубов поднимался на партийном форуме "Культура – национальный приоритет", который прошел в апреле в Омске. Соответствующим ведомствам было поручено заняться разработкой и расчетом – сколько будут стоить такие автомобили и где их можно производить. 

"Уверена, что каждый регион был бы рад приобрести такой автоклуб. Это, конечно, палочка-выручалочка для отдаленных населенных пунктов – автоклубы повысят доступность культурного досуга", – отметила депутат.

Ольга Казакова. Фото: er.ru

Казакова также напомнила, что в 2017 году на сельские дома культуры выделено 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Кроме того, регионы добавили свои средства и в итоге на эти цели будет потрачено около 2,5 миллиарда рублей.

"Мы планируем в текущем году провести ремонт и обеспечить материальным оснащением 1880 домов культуры", – рассказала Казакова.

Партийный проект "Единой России" "Местный дом культуры", который стартовал в этом году и рассчитан на три года, направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в проекте активно привлекаются местные жители, которые могут высказать свое мнение.

В работе на местах используются лучшие практики работы домов культуры  и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Масштабные ремонтные работы уже идут в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях и многих других регионах.

Автор: Александр Комаров13 июля 2017, 18:34

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