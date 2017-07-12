ОНФ настаивает на поправках к закону о лесной амнистии

Принятие закона о лесной амнистии в нынешнем виде может привести к массовому сокращению особо ценных лесов вокруг крупных городов и существенно ухудшить экологическую обстановку в стране. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта.

"Фронтовики" давно следят за развитием дискуссии вокруг этого непростого законопроекта. Они считают, что документ, который декларировался как амнистия для лесных поселков и садоводов, готов освободить от ответственности каждого собственника, залезшего на земли лесного фонда.

Речь идет, в том числе, и о незастроенных участках вековых лесов вокруг мегаполисов, попавших в реестр недвижимости, о крупных собственниках, имеющих усадьбы среди лесов, а также о юридических лицах, претендующих на особо ценные лесные земли. Все это негативно скажется на экологической обстановке, уверены в ОНФ.

Между тем, голосование по законопроекту во втором и, возможно, сразу в третьем, окончательном, чтении, намечено в Госдуме на ближайшие дни. По словам представителей правительства, новая инициатива должна исправить несоответствие данных единого государственного кадастра недвижимости и лесного реестра. От этих расхождений страдают тысячи граждан по всей стране, чьи участки по ошибке местных властей оказались на территории земель лесного фонда.





Среди общественности законопроект вызвал большой резонанс, его обсуждают в обществе. Первыми тревогу забили в ОНФ, обратив внимание на то, что суть законопроекта сильно расходится с тем, что декларировали его авторы. К примеру, вместе с владельцами шести соток законопроект предлагает амнистировать и людей с гольф-полями на захваченных землях лесного фонда, сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Владимир Гутенев.

"Разработчики лесной амнистии исказили поручение президента по устранению противоречий между сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отдав в одностороннем порядке приоритет ЕГРН, чтобы легализовать те ошибки, которые Министерство экономического развития само и допустило", - подчеркнул Гутенев.

В свою очередь, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что масштабы особо ценных лесов вокруг крупных городов, которые будут вырублены и застроены, сложно посчитать. По его мнению, лесная амнистия в нынешнем виде может распространиться на незастроенные участки особо ценных лесов вокруг крупных городов, попавшие в реестр недвижимости, а также на национальные парки, заповедники и иные особо охраняемые природные территории.

"Фронтовики" предлагают свои поправки к документу и напоминают, что 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий.