Лесную амнистию рассмотрят по новым правилам

Госдума будет обсуждать поправки, связанные с лесной амнистией, в соответствии с изменениями, внесенными депутатами в регламент нижней палаты парламента. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Обсуждение начнется 24 мая в 16 часов.

Как пояснил первый заместитель председателя Госдумы, в ходе обсуждения законопроекта депутатам предстоит выслушать широкий круг мнений. В день рассмотрения лесной амнистии состоится выступление представителей правительства, профильного комитета нижней палаты по природным ресурсам. Кроме того, парламентариям предстоит выслушать двух представителей от комитетов-соисполнителей – по экологии и по аграрным вопросам.

Они, по словам Ивана Мельникова, "имеют иную точку зрения относительно правильности принятия этого законопроекта в первом чтении". Так, комитету по природным ресурсам дано поручение подготовить расширенное постановление по итогам рассмотрения документа, чтобы учесть замечания комитетов-соисполнителей при подготовке инициативы ко второму чтению.

Николай Николаев, возглавляющий думский комитет по природным ресурсам, отметил, что законопроект о лесной амнистии устраняет противоречия между данными реестров, которые фиксируют сведения о собственности и категориях земельных участков. По его словам, обсуждение поправок вылилось в очень бурную дискуссию.

"С одной стороны, он (законопроект) призван навести порядок в лесной отрасли, с другой стороны, комитеты-соисполнители указывали на большое количество рисков, – сказал парламентарий. – Уверен, во втором чтении мы сможем установить такие фильтры, которые позволят нам одновременно решить проблему десятков тысяч людей и поставить заслон мошенникам, которые попытаются украсть государственные леса".





Одной из задач законопроекта о лесной амнистии является легализация участков, находящиеся на землях лесного фонда и облегчение процедуры отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Также поправки должны изменить порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранить сведения, которые взаимоисключают друг друга в лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости.