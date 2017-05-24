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Политика

Госдума приняла в первом чтении лесную амнистию

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Нижняя палата парламента в среду, 24 мая, приняла в первом чтении законопроект о лесной амнистии. Впервые в рассмотрении нормативно-правового акта Госдума руководствовалась новыми правилами регламента.
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В ходе рассмотрения проекта закона состоялось выступление представителей правительства и профильного комитета Госдумы по природным ресурсам. Также парламентарии выслушали двух представителей от комитетов-соисполнителей – по аграрным ресурсам и по экологии.

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Впервые Госдума воспользовалась новыми правилами регламента. На это обратил внимание коллег первый заместитель руководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, в случае, если позиции ответственного комитета и комитета-соисполнителя по вопросу принятия законопроекта расходятся, парламентарии заслушивают не только доклад ответственного комитета, но и содоклад, представленный комитетом-соисполнителем.

В процессе обсуждения нормативно-правового акта разошлись позиции ответственного комитета (по природным ресурсам) и комитета по экологии, выступавшего в роли соисполнителя. Так, выступая от имени последнего, глава думского комитета по экологии, член фракции "Единая Россия", сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева обратила внимание депутатов на то, что эксперты "фронта" выступают против утверждения законопроекта в нынешнем виде и будут настаивать на внесении во втором чтении изменений. В частности, она речь идет о недостаточной проработке законопроекта.

"В законе нет абсолютно никаких сроков, за какое время мы "прощаем", амнистируем. В законе абсолютно нет количества гектаров – это шесть соток, десять соток или тысячи гектаров, которые сегодня в кадастре накладываются на другие кадастры. В законе абсолютно не прописан механизм компенсации", – сказала она, отметив, что в законопроекте предложен приоритет реестра недвижимости над лесным реестром.Кроме того, она обратила внимание на отсутствие в документе механизма компенсации.

Ольга Тимофеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Также парламентарий подчеркнула, что проект закона открывает возможности для злоупотреблений. "Мы сегодня говорим про амнистию тем людям, у которых так называемые шесть соток, которые стали жертвами противоречия в законе. Мы не говорим сегодня про амнистию огромных особняков на территории леса, огромных гольф-полей, которые были построены на федеральной собственности", – добавила депутат.

По ее словам, именно эти риски увидела Федеральная служба безопасности. "Недобросовестные приобретатели, которые просто захватывали лес, договаривались с местными властями, узаконивали через суд, наверное, покупая судебные решения, сегодня стали владельцами. И мы должны амнистировать их?" – задалась вопросом Тимофеева.  В заключении она заявила, что будет добиваться внесения поправок в проект закона ко второму чтению. "Мы вместе с профильным комитетом доработали постановление и будем настаивать ко второму чтению, чтобы все эти риски были устранены", – сказала депутат.

Ольга Тимофеева и Владимир Кашин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Законопроект о лесной амнистии предусматривает устранение противоречий и приведение сведений Государственного лесного реестра в соответствии с данными ЕГРН и законно возникшими правами граждан и юрлиц на земельные участки. Приоритет в таком случае получают сведения, которые содержатся в ЕГРН, по сравнению с теми, которые содержатся в других госреестрах.

Кроме того, предусматривается совершенствование порядка определения границ населенных пунктов с учетом включения в их состав военных городков и лесных поселков, ранее созданных в целях освоения лесов в границах земель лесного фонда.

Как отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, речь идет о том, чтобы решить накопленные в этой сфере за 20 лет проблемы. "Которые привели к тому, что у нас площадь страны в результате по бумагам в полтора раза больше, чем она есть на самом деле", – сказал депутат.

Автор: Иван Поляков24 мая 2017, 18:20

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