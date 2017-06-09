Названы самые добрые города России

Обнародован топ-10 самых добрых городов страны. Рейтинг составлен по итогам весеннего этапа экологической акции #МарафонДобрыхДел.

Лидером по доброте стал Санкт-Петербург. Второе место заняли подмосковные Химки. Замкнул тройку лидеров Кронштадт. На четвертой позиции Казань. Далее расположились Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В рамках акции жители именно этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий, сообщается на официальном сайте Общественной палаты (ОП) России. Всего в экомарафоне за три месяца, приняли участие сто тысяч человек из 1600 населенных пунктов.

Кроме того, в ОП представили рейтинг лучших участников проекта. Лучшей стала Елена Баева из Химок. Она организовала акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки в Плесецке и провела экологический праздник в школе. На мероприятии было собрано три тонны вторсырья и 28 килограммов батареек.

"Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах", – говорит инициатор акции, член Общественной палаты Елена Сутормина. По ее словам, организаторы экомарафона довольны промежуточными результатами.

Примечательно, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов, и поэтому в ближайшее время Общественная палата представит еще и рейтинг самых чистых сел страны. В общей сложности в рамках весеннего этапа акции россияне организовали свыше 35 тысяч экологических мероприятий.