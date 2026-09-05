На грани: какие знаки зодиака потеряют последние силы в сентябре 2026 года

Резкий упадок сил и апатия в начале осени оказались вовсе не следствием банальной лени, а результатом сложнейших планетарных перестроек на звездном небе.

С наступлением сентября многие сталкиваются с ощущением опустошенности. Привычные дела требуют больше усилий, по утрам трудно проснуться, а уровень раздражительности растет. Однако списывать все исключительно на постотпускной синдром или осеннюю погоду не стоит. Астролог Аделина Панина отмечает, что сезонный спад продуктивности имеет и астрологические предпосылки.

Сентябрьский планетарный фон словно призывает сбавить обороты, помогая заметить, куда именно уходят внутренние ресурсы. При этом каждая стихия проживает этот период по-своему.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Для представителей стихии Огня начало осени связано с ощущением пробуксовки: привычного энтузиазма и энергии может не хватать. Причиной тому становятся ретроградные Сатурн и Нептун, которые движутся по знаку Овна, создавая фон сомнений, задержек и мелких препятствий.

Острее всего это ощущают Овны. Движение планет по их знаку делает любую вынужденную паузу эмоционально некомфортной: приходится тратить силы на завершение накопившихся дел. Львы и Стрельцы переносят этот период мягче, замечая лишь временный спад активности. Однако к концу месяца динамика изменится: 27 сентября Марс перейдет в знак Льва, вернув огненным знакам уверенность и прилив сил.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Первая половина сентября проходит под выраженным влиянием знака Девы, где находятся Солнце и Меркурий, а 10 сентября происходит новолуние. Это благоприятный момент для нормализации сна и режима питания. Однако для самих Дев стремление к идеальному порядку может стать ловушкой: попытка превратить даже отдых в строгий список задач не дает нервной системе расслабиться.

Козерогам в этот период тоже непросто: они остро реагируют на давление Сатурна и Нептуна, испытывая усталость от груза ответственности и постоянного самоконтроля. Стабильнее всех чувствуют себя Тельцы — прямое напряжение их не затрагивает, но и им полезно снизить планку требований к себе и дать организму восстановиться.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Для стихии Воздуха основная сложность связана не с физической усталостью, а с ментальной перегрузкой. 10 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в знаке Близнецов. Это может провоцировать хаос в мыслях: внимание рассеивается, а внутренний диалог мешает полноценному отдыху.

Водолеи чутко улавливают это фоновое беспокойство, временно теряя внутреннее равновесие. У Весов напряжение проявится во второй половине месяца: после перехода Солнца в их знак 22 сентября и полнолуния в Овне 26 сентября им придется балансировать между внешними требованиями и потребностью в тишине.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Водные знаки проживают этот период на глубоком эмоциональном уровне. Марс перемещается по знаку Рака, формируя напряженный аспект к Сатурну. Для Раков это создает ощущение, будто внутренние порывы наталкиваются на жесткие внешние ограничения, что приводит к быстрой утомляемости.

Скорпионы с 10 сентября окажутся под влиянием Венеры, перешедшей в их знак. Это подтолкнет к переосмыслению чувств: анализ прошлых отношений и мотивов окружающих потребует немало душевных ресурсов. Рыбам же важно не уходить слишком глубоко в переживания и иллюзии. Главное для них сейчас — не корить себя за временное снижение продуктивности и вовремя давать себе отдых.

Как пройти этот период комфортно

Сентябрь подходит не для изнурительной борьбы с обстоятельствами, а для спокойной внутренней перенастройки. Энергию новолуния в Деве стоит направить на наведение порядка в повседневных привычках — без лишнего перфекционизма.

Облегчение наступит ближе к третьей декаде месяца. С переходом Солнца в знак Весов и сменой позиции Марса общий тонус начнет восстанавливаться. Главная задача на ближайшие недели — позволить себе разумную паузу и бережно отнестись к собственному здоровью.