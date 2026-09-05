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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Владимир Путин. Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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Руководство страны дало высшую государственную оценку масштабным переменам, произошедшим в главном российском мегаполисе за последние годы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высшего звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте президентского указа обозначено основание для вручения высокой награды: "За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу — мэру Москвы".

Сергей Собянин возглавляет Москву с октября 2010 года. За этот период крупнейший мегаполис страны прошел через фундаментальную модернизацию, кардинально изменившую качество жизни миллионов горожан. Столица задала принципиально новые стандарты развития городской среды, транспортной доступности и цифровых сервисов, на которые сегодня ориентируются регионы России.

Одним из ключевых направлений работы городских властей стало развитие транспортного каркаса. В столице ввели в эксплуатацию Большую кольцевую линию метрополитена — самое протяженное подземное кольцо в мире, запустили движение по Московскому центральному кольцу и диаметрам МЦД, объединившим Москву и Московскую область в единую транспортную сеть. Парк наземного транспорта пополнили тысячи экологичных электробусов отечественного производства, а на Москве-реке успешно работают первые в мире круглогодичные регулярные маршруты речных электросудов.

Социальный стандарт и экономическая устойчивость

Параллельно с развитием инфраструктуры колоссальные ресурсы были направлены на обновление социальной сферы. Московская система здравоохранения совершила качественный рывок благодаря внедрению единой цифровой платформы ЕМИАС, масштабной программе модернизации поликлиник по новому стандарту и строительству современных флагманских медицинских центров.

Крупнейшим градостроительным проектом десятилетия стала городская программа реновации жилья, в рамках которой сотни тысяч москвичей переезжают из устаревших пятиэтажек в современные новостройки с развитой инфраструктурой. При этом столица укрепила статус главного промышленного и инновационного хаба страны: площадки особой экономической зоны "Технополис Москва", индустриальный парк "Руднево" и фармацевтический кластер обеспечивают город десятками тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Награда была учреждена главой государства в марте 2013 года для поощрения граждан за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.

Присвоение этой награды мэру Москвы подчеркивает стратегическое значение столицы как флагмана социально-экономического развития страны и служит признанием эффективной работы управленческой команды мегаполиса.

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2026, 10:35
Владимир Путин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Официальное опубликование правовых актов✓ Надежный источник

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