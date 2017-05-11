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Сибирь участвовала в акции "Аллея России"

Фото: Dni.Ru
В этом году День Победы в Красноярске ознаменовался эколого-патриотической акцией "Аллея России". Участники мероприятия высадили еловую аллею в одном из городских парков, почтив подвиг героев Великой Отечественной войны. Акция была организована региональным общественным движением "ЭРАЭКО" по инициативе Андрея Мельниченко – основного акционера Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), Сибирской генерирующей компании (СГК) и АО "ЕвроХим", а также при содействии руководства города и края.
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Стоит отметить, что "Аллея России" – это одно из крупнейших мероприятий в рамках программы "ЭКО Проекты России". Акция направлена на популяризацию культуры экологии и формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

Очень символично, что в столь знаменательный день "Аллея России" прошла именно в Красноярске – одном из самых крупных и значимых городов Сибири. Ведь именно сибиряки, в том числе красноярцы, сделали в осенью 1941 года практически невозможное. Когда немецко-фашистские войска стремительно наступали на Москву, а кто-то уже потерял веру в победу, именно сформированные в Сибири дивизии помогли отбросить врага от столицы и нанести ему впоследствии сокрушительное поражение. Эта победа взбодрила народ и армию, показав, что мы можем побеждать даже такого грозного врага.

В этот раз сибиряки вновь показали свою стойкость и твердость характера. Несмотря на то, что столбик термометра днем 9 мая не поднимался выше 10 градусов, а с пасмурного неба периодически капал дождь, красноярцы не побоялись выйти на акцию и почтить память сражавшихся в Великой Отечественной войне. В числе собравшихся были как ветераны и труженики тыла, так и простые неравнодушные граждане. Кроме того, внушительными составами на мероприятии были представлены СУЭК и СГК.

Фото: Dni.Ru

Необходимо подчеркнуть, что "Аллея России" в Красноярске явила собой прекрасный пример плодотворного сотрудничества и взаимодействия общественных организаций в лице "ЭРАЭКО", крупного бизнеса и и региональной власти. Помимо сотрудников и руководства СУЭК и СГК, на мероприятии присутствовал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и мэр столицы региона Эдхам Акбулатов. Выступая перед собравшимися, Толоконский с гордостью отметил, что "Аллея России" стала очень важной составляющей празднования Дня Победы.

Удивительно, но "Аллее России" благоволила сама сибирская погода, которая во время мероприятия смирила свой буйный нрав. Прекратился дождь, практически перестал дуть холодный ветер. Приняв столь щедрый подарок природы, собравшиеся после короткого инструктажа приступили к посадке елей. Для этого уже заранее были заготовлены лунки. Кто-то закапывал деревья, кто-то носил воду. Дело нашлось для каждого. Сажали дружно и с энтузиазмом.

Фото: Dni.Ru

Живой интерес к посадке аллеи проявили дети, которые всячески старались помогать взрослым. Несмотря свой совсем юный возраст (некоторым малышам едва исполнилось два-три года), они всячески старались не остаться в стороне от процесса, маленькими лопатками забрасывая землю в лунку и заливая затем их водой. В этой акции смог поучаствовать каждый, внеся свой вклад в озеленение города.

Фото: Dni.Ru

Фото: Dni.Ru

Мероприятие почтили своим участием и главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Невзирая на свой почтенный возраст, они также не желали оставаться в стороне от акции. Так, по словам гвардии полковника танковых войск в отставке Николая Акимовича Пермякова, он испытывает огромную радость от того, что новая аллея будет бережно хранить в себе память о воинах Великой Отечественной. Николай Акимович убежден в важности сохранения окружающей среды. "Экология – это продолжение жизни. Чем больше мы о ней заботимся, тем лучше мы будем жить. Как нынешнее, так и будущие поколения", - сказал ветеран корреспонденту Dni.Ru.

Фото: Dni.Ru

Сотрудники СУЭК и СГК принимали активное участие в посадке деревьев. При этом стоит отметить, что обе компании ранее уже неоднократно участвовали в экологических мероприятиях. Так, СУЭК, являющаяся крупнейшим в России угольным объединением и добывающая около 35% энергетического угля в стране, стремится модернизировать и подстроить свое производство под современные экологические стандарты. Только в 2016 году затраты организации на охрану окружающей среды составили более 750 миллионов рублей.

Фото: Комсомольская правда-Красноярск

И это далеко не предел. Так, в ближайшие годы компания выделит на комплекс экологических мероприятий колоссальную сумму - более 3,5 миллиардов рублей. По словам генерального директора СУЭК Владимира Рашевского, предприятие внимательно прислушиваются к запросам горожан на хорошую экологию, чистые воздух и воду. "Мы понимаем, что должны отвечать на этот вызов", – сказал он.

Наглядным показателем заботы СУЭК об окружающей среде стало попадание компании в рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленный Всемирным фондом дикой природы и Минприроды России. Стратегия устойчивого развития СУЭК подразумевает собой минимизацию воздействия производства на окружающую среду. Так, компания реализует комплекс мероприятий по охране воздушных и водных ресурсов, рекультивации земель и сохранению биоразнообразия.

Фото: Dni.Ru

Ответственный подход к экологии проявляет и СГК. К примеру, за счет модернизации оборудования компания смогла только за первый квартал этого года снизить выброс вредных веществ в атмосферу на Канской ТЭЦ на 35,3%.  При этом у предприятия далеко идущие планы. Так, к 2020 году компания намерена снизить вредные выбросы от красноярских теплоэлектроцентралей как минимум на 20%. Кроме того, в ближайшее время СГК вложит около четырех миллиардов рублей в модернизацию ТЭЦ-1 – одной из старейших теплоэлектростанций Красноярска.

Фото: Комсомольская правда-Красноярск

Признанием заслуг компаний по охране окружающей среды стало вручение благодарственных дипломов Национальной Программы "ЭКО Проекты России" гендиректору "СУЭК-Красноярск" Андрею Федорову и руководителю СГК Александру Шлегелю.

По словам представителя СУЭК, высадка деревьев – это дань природе, которая дает нам ресурсы. "Мы рады быть участниками такого события в краевом центре", – сказал он. В свою очередь, гендиректор СГК отметил, что память об акции "Аллея России" останется у жителей города на долгие годы.

Всего в акции в Красноярске приняли участие более около 200 человек. Было высажено 50 молодых елей. Новая аллея позволит снизить запыленность и загазованность городского воздуха, что благоприятно отразится на здоровье красноярцев. Кроме того, "Аллея России" – это дань уважения и благодарность всем тем, кто самоотверженно сражался за свою Родину и счастье будущих поколений. Сохранение мира и природы – вот главная идея мероприятия.

 "Эколого-патриотическая акция "Аллея России" станет доброй традицией празднования Дня Победы, такой же, как Бессмертный полк", – уверена председатель общественного движения "ЭРАЭКО" Наталия Алова.  

Фото: Dni.Ru

По словам одного из участников акции по имени Артем, экология и охрана окружающей среды – это одна из основных составляющих патриотического воспитания граждан. "Внимание к природе – это забота о нашем доме, в котором мы все живем. Процветание страны и патриотизм ее жителей невозможны без охраны нашего экологического наследия", – поделился общественник своими взглядами с Dni.Ru.

Стоит отметить, что кроме Красноярска акция прошла в столице угольной промышленности Сибири – городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Мероприятие было организовано при участии  "СУЭК-Кузбасс" совместно с "ЭРАЭКО" и поддержано губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. 

В акции приняли участие ветераны, представители администрации, бойцы трудотряда СУЭК и все неравнодушные горожане, включая школьников и студентов. Посадка сосен стала настоящим праздником для жителей города. Участников акции встречали песнями военных лет. Всего рядом с Аллеей шахтерской славы было высажено 50 молодых деревьев.

Таким образом, прошедшая в День Победы акция "Аллея России" стала весомым вкладом в охрану окружающей среды, в заботу о природе и экологии, связующей нитью поколений.

Фото: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков11 мая 2017, 17:57

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