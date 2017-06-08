Разъяренный должник накинулся на пристава с камнем

В Вологодской области должник разбил голову судебному приставу. В качестве оружия мужчина использовал камень с огорода, передает FlashNord.

Инцидент произошел, когда должника пытались доставить в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Мужчина сначала громко ругался, а после этого бросил камень в пристава. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.