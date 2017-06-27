ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина

Евгений Жирков. Фото: vk.com/evgeniyzhirkov
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков во вторник, 27 июня, подал в отставку. Это произошло на фоне скандала с мусорным полигоном Кучино, на который местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину.
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"Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области. Временно исполняющим обязанности назначена первый заместитель администрации городского округа Лилия Татевосян.

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Балашиха попала в общероссийскую новостную повестку после прямой линии с главой государства Владимиром Путиным 15 июня. Жители пожаловались на то, что свалка практически вплотную приблизилась к многоэтажным домам. Президент в ответ заявил, что руководителю региона следует посетить это место, и пообещал решить проблему существующего уже более 50 лет Кучино. 

После этого на мусорный полигон выехал глава Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас наша задача – найти возможность сдвинуть этот срок. И учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть ее раньше", – заявил чиновник.

Спустя восемь дней, 23 июня, полигон бытовых отходов Кучино был закрыт. Кроме того, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил, что власти региона собираются до конца 2017 года закрыть еще три свалки – в Чеховском и Пушкинском районах, а также в Луховицах.


Полигон Кучино в подмосковной деревне Фенино был создан в 1964 году. Огромную свалку, занимающую более 50 гектаров, видно из космоса. Каждый год она принимала более 600 тысяч тонн отходов из Москвы и области. Многоэтажные жилые дома находятся в километре от этого места, а деревня Фенино и того ближе: от свалки ее отделяют каких-то 200 метров.

Случай в Балашихе далеко не единственный, когда копившиеся при недостаточном внимании со стороны местных чиновников проблемы получали быстрое разрешение после реакции главы государства. В Забайкалье руководитель региона Наталья Жданова встретилась с местной жительницей, которая во время прямой линии рассказала Владимиру Путину о том, что ей до сих пор негде жить после разрушительного пожара 2015 года. По ее словам, предоставленное взамен старого жилье оказалось непригодным.

Президент подчеркнул, что Забайкальский край получил достаточное количество федеральных средств для переселения погорельцев. "Странно, что такая проблема остается", – отметил Путин. После "волшебного пенделя" губернатор региона дала администрации неделю на решение проблемы.

Автор: Иван Поляков27 июня 2017, 12:04

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