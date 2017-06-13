Полуголая девушка устроила пьяные танцы на трассе

Девушка скакала по трассе с бокалом пива. При этом радиус своего танцпола она обозначила аварийным знаком, передаетИА "Дейта".
Примечательно, что инцидент произошел в один из выходных, посвященных празднованию Дня России. По предварительным данным, девушка выпила лишнего и решила танцами продлить веселье.
Видео с танцовщицей попало в Сеть. Пользователи тут же оценили способности девушки. Стоит отметить, что комментаторы отдают должное красивой фигуре танцовщицы.
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