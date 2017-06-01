Пермское лето наполнится новыми красками

Сегодня, 1 июня в Пермском крае дан старт большому летнему фестивалю "Пермский период. Новое время". Он призван оживить пространство городов и районов региона и наполнить пермское лето новыми яркими красками. Жители Перми и края в течение всего лета смогут открыть для себя много нового в масштабных, неожиданных по формату и содержанию событиях.

Летний фестиваль охватит не только краевой центр, но и большинство муниципалитетов Пермского края. События масштабного праздника пройдут в Перми, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Соликамск, Чердыни и многих других городах края. Инициатива проведения летнего мегафеста принадлежит врио главы региона Максиму Решетникову.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Большом зале краевой филармонии, где прошел детский симфонический гала-концерт с участием Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета под управлением Валерия Платонова и одаренных детей – лауреатов краевого конкурса инструментальных концертов.





Заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских поприветствовала зрителей. "Большой летний фестиваль – современный проект, и не случайно, что открываем мы его именно сегодня, 1 июня, в День защиты детей концертом юных музыкантов. Главная цель фестиваля – открытость и доступность культуры во всех ее проявлениях", – отметила Ивенских.

Врио главы Пермского края Максим Решетников ранее поздравил всех жителей региона с Днем защиты детей. "Защита и забота о детях начинается прежде всего с семьи. Только в наших родительских силах сделать так, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви и тепла, чтобы дети всегда чувствовали поддержку и внимание взрослых, – отметил руководитель региона и пообещал, что власти продолжат строить детские сады и школы, поддерживать физкультуру и спорт, заботиться о здоровье ребят и содействовать их культурному развитию.

Основные мероприятия фестиваля "Пермский период. Новое время" начнутся с пятницы, 2 июня: на эспланаде будут работать шесть площадок: Acapella, Рок, Джаз, Кавер, Авторская песня, Этно. А на главной сцене у Театра-Театра – три вечера больших музыкальных выступлений: концерт театрального оркестра с программой "Триумф мюзикла", "Другой оркестр" из Екатеринбурга и Казанский симфонический оркестр.





Каждые выходные трех летних месяцев жителей края ждут неповторимые программы фестивальной афиши: марафон симфонических оркестров и акустической музыки "Симфо-город", красочный фестиваль уличных театров, фестиваль молодежной уличной культуры "Герои улиц", Венский фестиваль музыкальных фильмов, международный фестиваль кузнечного искусства "Горнило Сварога", "Джаз-лихорадка" и "Суббота на набережной". Особое внимание будет уделено новому учебному году, школьникам и студентам – для них в первых числах сентября пройдет "Бал XXI века".

Впервые в Перми будет организована сцена на воде. Этот проект, получивший название "Прекрасное на Каме", обещает быть самым зрелищным и красочным. Еще один необычный проект – "Театральный город", посвященный открытию театрального сезона в Перми. Как и большинство событий фестиваля, он будет абсолютно новым, необычным для города явлением.

Организаторы "Пермского периода" ожидают, что с июня по сентябрь 200 мероприятий фестиваля посетят не менее одного миллиона зрителей.