Безработного задушила и оставила гнить в диване жена

Полиция Санкт-Петербурга распутала преступление, совершенное в Петроградском районе города в феврале, передает Flashnord. По версии следствия, во время ссоры 33-летняя неработающая жительница Оренбургской области задушила ремнем 30-летнего мужа, безработного жителя Саратова. Вместе со своим знакомым она спрятала труп в диван.

Тело было обнаружено 1 марта в стадии сильных гнилостных изменений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".