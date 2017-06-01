Безработного задушила и оставила гнить в диване жена

Полиция Санкт-Петербурга распутала преступление, совершенное в Петроградском районе города в феврале, передает Flashnord. По версии следствия, во время ссоры 33-летняя неработающая жительница Оренбургской области задушила ремнем 30-летнего мужа, безработного жителя Саратова. Вместе со своим знакомым она спрятала труп в диван.
Тело было обнаружено 1 марта в стадии сильных гнилостных изменений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
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