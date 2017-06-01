Незадачливый воришка застрял в дверях с награбленным

В городе Находке вор проник в торговый павильон через разбитое стекло входной двери. Он похитил кассовый аппарат и попытался вернуться тем же путем, однако умудрился застрять, передает сайт НТВ.Ru.

Сотрудники частного охранного предприятия задержали злоумышленника и передали его полицейским. Кассовый аппарат был возвращен законному владельцу.