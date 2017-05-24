Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми

Камера сняла на видео момент падения металлической конструкции на детей в Перми во время репетиции праздничного концерта. Пострадали участники детского хора, который в тот момент готовились к выступлению, передает сайт НТВ.Ru. Травмы получили десять человек, четверо школьников находятся в реанимации. На месте происшествия работает следственная группа. На записи видно, что металлическая конструкция с закрепленным на ней музыкальным оборудованием заваливается после резкого порыва ветра.
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