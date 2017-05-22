На Южном Урале из воды вытащили гигантского мутанта

Из водоема в городе Касли в Челябинской области рыбаки выловили гигантскую рыбу-мутанта, передает URA.Ru. Очевидцы рассказывают, что у нее голова щуки и тело ротана. Дополняют образ расположенные в несколько рядов острые зубы, нижняя челюсть синего цвета и чешуя с перламутровым отливом. Исследователи несколько часов изучали добычу, поместив ее перед этим в банку, а затем отпустили обратно в воду.