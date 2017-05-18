Помор пытался убить соседа за спиленное дерево

Правоохранительными органами города Котлас в Архангельской области в отношении 58-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", передает Flashnord. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в своего 39-летнего соседа из охотничьего ружья. Пострадавший был доставлен в реанимацию с огнестрельным ранением шеи и грудной клетки. Врачам удалось спасти ему жизнь. Стрелок написал заявление о явке с повинной. Он объяснил полицейским, что конфликт с потерпевшим возник у него из-за того, что тот спилил во дворе дома дерево, которое посадил еще отец подозреваемого.