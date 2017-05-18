Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
В Сети было опубликовано видео, на котором оказался заснят момент взрыва в жилом доме в Волгограде. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Сообщается о трех погибших и 12 пострадавших.
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