Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео

Днем 16 мая в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде обрушился подъезд. Произошедшее попало на видео.

В Сети было опубликовано видео, на котором оказался заснят момент взрыва в жилом доме в Волгограде. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Сообщается о трех погибших и 12 пострадавших.